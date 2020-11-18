Başkan Kılıç personellerle istişare toplantısı yaptı - Son Dakika

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, belediye personeli ile değerlendirme ve istişare toplantısı düzenledi.

Oğuzeli Belediyesi Tiyatro Salonunda düzenlenen toplantıya Başkan Mehmet Sait Kılıç, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye çalışanları katıldı. Göreve geldikleri günden itibaren insan odaklı bir yol haritası çizdiklerini vurgulayan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "A'dan Z'ye herkes üzerine düşen görevi layıkıyla yaptığında ortaya kaliteli ve güzel hizmetler çıkıyor" dedi.

Gerçekleşen değerlendirme ve istişare toplantısında Başkan Kılıç, "Göreve geldiğimizde planlama oluştururken birim müdürlerimiz, belediye çalışanlarımız, sivil toplum kuruşlarımız, esnafımız, belediye meclis üyelerimiz ve Oğuzelili hemşerilerimizle fikir alışverişinde bulunarak bir rota çizdik. Kısa, orta ve uzun vadede çözüme kavuşturacağımız sıkıntılarımız neler, çözüm odaklı ne yapabiliriz, avantajlarımız neler, dezavantajlarımız neler? Bu çizdiğimiz rotada bizlere pusula olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Oğuzelimiz için sizlerle birlikte güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Eleştiriler elbette olacak ama biz eleştirileri kötü bir şey olarak değil de, iyileştirme faaliyeti olarak algılamalıyız. Çözüm üretmeye gayret göstermeliyiz. Oğuzeli bizlere emanet, bizimde bu emanete var gücümüzle sahip çıkmamız gerek. İlçemizin pozitif anlamda dönüşümünü birlikte gerçekleştireceğiz. Bu anlamda sizlerin çalışmalarınızı, fikirlerinizi ve gayretleriniz önemsiyorum. Oğuzeli Anadolu'nun tüm güzelliklerini içinde barındıran bir yerleşim yeri. Gönül coğrafyamızı kuşatan muhteşem bir enerjiye sahip. İnşallah biz bu enerjiyi doğru ve yerinde kullandığımızda Oğuzelimiz'i bölgenin cazibe merkezi haline getireceğiz. Şu ana kadar özveriyle yaptığınız çalışmaları katlayarak yapacağınıza inancım sonsuz. Daha güzel bir Oğuzeli için bir araya gelmeye ve değerlendirmeler yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP