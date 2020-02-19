Başkan Kılınç, belediye personelleriyle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kılınç, belediye personelleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Kılınç, belediye personelleriyle bir araya geldi

6 saat önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye çalışanlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Kılınç, belediye personelleriyle bir araya geldi, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye çalışanlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.


Adıyaman Belediyesinde çalışan personelle bir araya gelmeye devam eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın son adresi Adıyaman Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü oldu.


Karapınar Mahallesi Petrol Caddesinde bulunan destek hizmetleri müdürlüğüne yaptığı ziyarette personelle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Kılınç, çalışanlarla çeşitli konularda görüş alış verişinde bulundu.


Ziyarette konuşan Bakan Kılınç, özverili çalışmalarından dolayı tüm ekip arkadaşlarına teşekkür edip, başarılar diledi. - ADIYAMAN

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Yeniden gözaltına alınan Osman Kavala tutuklandı
Teröristbaşı Bahoz Erdal'ın koruması teslim oldu Askeri sevkiyat devam ediyor! TSK konvoyu, Cabal el Zaviye'de görüntülendi Morgda cenazeler karıştı, mezar açıldı

Son Dakika Haberleri
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi
22:17 Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada kendisine laf atan takipçisine yanıt verdi
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 23:28:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kılınç, belediye personelleriyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]