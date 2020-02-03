Başkan Kılınç, turizm temsilcileriyle Adıyaman'ı konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kılınç, turizm temsilcileriyle Adıyaman'ı konuştu - Son Dakika

Başkan Kılınç, turizm temsilcileriyle Adıyaman'ı konuştu

6 saat önce

Adıyaman'da turizmin gelişmesi için büyük çaba sarf eden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, dünyanın en önemli turizm fuarları arasında gösterilen Emitt Fuarına katılarak turizm temsilcileriyle görüşüp, Adıyaman'ın tur programlarına dahil edilmesi için görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Kılınç, turizm temsilcileriyle Adıyaman'ı konuştu, System.String[]

Adıyaman'da turizmin gelişmesi için büyük çaba sarf eden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, dünyanın en önemli turizm fuarları arasında gösterilen Emitt Fuarına katılarak turizm temsilcileriyle görüşüp, Adıyaman'ın tur programlarına dahil edilmesi için görüş alışverişinde bulundu.


Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İstanbul'da gerçekleştirilen ve dünyanın sayılı turizm fuarları arasında gösterilen Emitt Fuarına katılarak, Adıyaman'ın turizm pastasından hak ettiği payı alabilmesi için turizm sektörü temsilcileriyle çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Fuarda, bir yandan Adıyaman'ın en iyi şekilde tanıtılması için Adıyaman Valiliği öncülüğünde açılan stantta misafirleri ağırlayıp Adıyaman'ın güzelliklerini anlatan Başkan Kılınç, diğer taraftan da fuara katılan ülkenin saygın turizm temsilcileriyle bir araya gelip Adıyaman'ın zenginliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılması için Adıyaman'ın tur programlarına dahil edilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Konu ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, Nemrut Dağı, Perre Antik Kenti, Karakuş Tümülüsü, Arsemia Antik Kenti, Eski Kahta Kalesi ve Sahabe Safvan Bin Muattal Hazretlerinin kabrine ev sahipliği yapan Adıyaman'ın sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin daha geniş kitleler tarafından görülüp, bilinmesi için çeşitli temaslarda bulunduklarını dile getirdi.


Başkan Kılınç, "Büyük bir turizm potansiyeline sahip olan Adıyaman'ın bu zenginliklerinin tüm dünyaya tanıtılması için turizm temsilcilerimizle bazı görüşmeler gerçekleştirdik. Amacımız, ilimize gelen turist sayısını kat be kat arttırmak. Bunun için Adıyaman Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, emitt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Samsun'da TIR'a arkadan çarpan iş adamı ağır yaralandı
Diyarbakır'da bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu Bakırköy eski savcısı, cinsel suç dosyalarında "beraat" vaadiyle dolandırıcılık yapmış Esed rejimi, Rusya'nın hava desteğiyle Serakib ilçesi çevresinde 4 köyü ele geçirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 22:42:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kılınç, turizm temsilcileriyle Adıyaman'ı konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]