Başkan Kocadon Seydikemerlilerle Buluştu

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Kampanya Koşullarını Yerine Getirmeyen Firmaya, Şikayet Üzerine 241 Bin Lira Ceza Kesildi

TBMM Başkanvekili Bilgiç, AK Partili Adaylara Çıkıştı: Burada Ne İşiniz Var?