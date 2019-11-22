Son Dakika Haberleri: Başkan Köse'den Öğretmenler Günü mesajı
Son Dakika Güncel Başkan Köse'den Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Köse'den Öğretmenler Günü mesajı

6 saat önce

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Köse'den Öğretmenler Günü mesajı, System.String[]

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Köse, mesajında, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Bu onurlu mesleğin malzemesinin insan olduğunu ifade eden Köse, şunları kaydetti:


"Yarınlarımızı emanet edeceğimiz ve geleceğimizi şekillendirecek kuşaklara, özgür ve bilimsel düşünme gücü, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü, toplumsal duyarlılık, ahlak ve erdem sahibi bireyler olarak yaşamak gibi çağımızın olmazsa olmaz değerlerini aşılamayı şiar edinmiş bu ulvi mesleğin mensuplarını saygıyla selamlıyorum. Bu onurlu mesleğin malzemesi insandır. Dolayısıyla her çeşit mesleğin toplumdaki bireylere kazandırılması da öğretmenlerin eseridir. Onun için Öğretmenler toplumun tüm bireylerine yol gösteren birer önderdir. Her bireyin yetişmesinde büyük rol üstlenen, ilim ve irfanı, bilgi ve teknolojiyi genç beyinlere işleyip, onları geleceğe hazırlama konusunda her türlü fedakarlığı da gösteren yine öğretmenlerdir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, 'Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözüyle öğretmenlerin, bireyleri geleceğe hazırlanması misyonunu en güzel şekilde vurgulamıştır. Öğretmenlik, dört duvarın arasında, önceden söylenmiş ve yazılmışların sistemli ezberini aktarma uğraşının çok ötesinde, insanı ve hayatı şekillendirme çabasıdır. Bu vesile ile Başöğretmen Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, aydınlık nesiller yetiştirmek için çalışan tüm değerli öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." - KARABÜK

Safranbolu, Elif Köse, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:38 Kaynak: İHA
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