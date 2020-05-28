Başkan Memduh Büyükkılıç, Sarız ve Akkışla'yı ziyaret etti - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarız ve Akkışla ilçelerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Sarız ilçesinde esnafları ziyaret etti ve hayırlı işler temennisinde bulundu.

Daha sonra da ilçe belediyesinde Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak'ı ziyaret etti.

Koronavirüs sürecindeki kurallara Sarız'da uyulduğunu gözlemlediğini aktaran Büyükkılıç, "Çok şükür geçiş bölgesi olmasına rağmen bu bölgede bir vaka tespit edilmedi. Yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerimiz oldu. Ama buradan değerli başkanımızın gerekli duyarlılığı göstererek, kontrollü davranması, önlemler alınması, sıkıntıya sebep olmadı." ifadelerini kullandı.

29 Mayıs'tan sonra kısmi bir rahatlama döneminin olacağını belirten Büyükkılıç, ilçe sakinlerine rehavet uyarısı yaparak "MMT" olarak adlandırdığı maske-mesafe-temizlik kuralının önemini vurguladı.

Sarız'dan sonra Akkışla'ya geçen Büyükkılıç burada da Belediye Başkanı Ayhan Arslan ile bir süre görüştü.

Arslan, Büyükkılıç'a Akkışla Belediyesinin durumu ve yaptığı çalışmalarla ilgili bir sunum yaptı.