Son Dakika Haberleri: Başkan Murat Aydın: "Beykoz Bana Yeni Bir Baharı Yaşatıyor, İyi Ki Ben de Bir Beykozlu Oldum"

Başkan Murat Aydın: "Beykoz Bana Yeni Bir Baharı Yaşatıyor, İyi Ki Ben de Bir Beykozlu Oldum"

29 dakika önce

Beykoz'da partisinin geçmiş dönemlerde kadın kollarında görev yapan üyeleriyle bir araya gelen AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, "Beykoz bana yeni bir baharı yaşatıyor, iyi ki ben de bir Beykozlu oldum" dedi.

Başkan Murat Aydın:
Beykoz'da partisinin geçmiş dönemlerde kadın kollarında görev yapan üyeleriyle bir araya gelen AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, "Beykoz bana yeni bir baharı yaşatıyor, iyi ki ben de bir Beykozlu oldum" dedi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın AK Parti Beykoz İlçe Kadın Kollarının organize ettiği kahvaltı programına katıldı. Beykozlu kadınların yoğun ilgi gösterdiği programa Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç da katıldı. Çelikbilek'in birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı konuşmasının ardından sahneye çıkan Başkan Aydın, kendisine verdikleri destek ve motivasyondan ötürü Beykozlulara teşekkür etti.

"Beykozlular bizi sahiplendi, iyi ki ben de bir Beykozlu oldum, hepinize teşekkür ediyorum"

Yeni bir Beykozlu olduğunu ve Beykozluların kendisini sahiplenmesinden ötürü mutluluk duyduğunu belirten Aydın, "Bu organizasyon için teşkilatımıza, SKM Başkanımıza, kadın kolları başkanımıza ve yönetimde bulunan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadığınız için, bu organizasyonda bizlere moral ve motivasyon verdiğiniz için, ben sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Ben henüz yeni bir Beykozluyum, tedirginliklerim vardı, endişelerim vardı ama başta ilçe başkanımız, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarımız ve siz öylesine güzel bir sahiplenme gösterdiniz ki Rabbim hepinizden razı olsun. Bana yeni bir baharı yaşatıyorsunuz. Yeni bir motivasyon yakalamamı sağlamış oldunuz. Ben bu desteğiniz ve ilginiz için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. İşte AK Parti bu, işte insanlık bu, işte samimiyet bu, işte bu toprakların değerlerinin yaşatıldığı, insanların tavrı. O tavır Beykoz'da var. İyi ki ben de yeni bir Beykozlu oldum" diyerek duygularını ifade etti.

Başkan Murat Aydın konuşmasının ardından, programa katılan kadınlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:12 Kaynak: İHA

Beykoz, Murat Aydın, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belçika'da Sokak Ortasında Başörtülü Kadına Yapılan Irkçı Saldırı Kameralara Yansıdı Kötü Koku İhbarı Üzerine Eve Giren Polis, Yatak Bazası Altında Kadın Cesedi Buldu

Cumhur İttifakı'nın Çeşme Adayı, Ailevi Sebeplerden Dolayı Adaylıktan Çekildi Kocasının Düğününü Arkadaşından Duydu, Boşanmaktan Vazgeçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 15:41:18. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Murat Aydın: "Beykoz Bana Yeni Bir Baharı Yaşatıyor, İyi Ki Ben de Bir Beykozlu Oldum"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]