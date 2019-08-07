Son Dakika Haberleri: Başkan Murat Çakır: Köylerimizde yatırımlar aralıksız devam ediyor
Son Dakika Yaşam Haber

Başkan Murat Çakır: Köylerimizde yatırımlar aralıksız devam ediyor

1 saat önce

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 4 köyde devlet tarafından yapılan farklı yatırımların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Başkan Murat Çakır: Köylerimizde yatırımlar aralıksız devam ediyor, System.String[]
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 4 köyde devlet tarafından yapılan farklı yatırımların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır, yaptığı açıklamada, "Üçbaş ve Çatak mezra yol çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Değirmendere köyümüzde büyük eksiklik olarak görülen tuvalet, şadırvan ve çevre düzenleme inşaatını hayırlısıyla başlattık. Bayram sonrası inşaatımız tamamlanacak ve vatandaşlarımızın hizmetine girecek. Ayrıca Çamköy kanalizasyon çalışmalarımız bitmek üzere. Bütün bu çalışmaların yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler köylerimizin ihtiyaçlarını, taleplerini alıp yapılması gereken çalışmalar için her zaman gayret göstereceğiz" diye konuştu. - KÜTAHYA
AK Parti, Kütahya, Şaphane, Üçbaş, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Bülent Turan'ın Kaz Dağları açıklamasına tepki gösterdi
AK Parti sözcüsü Çelik'ten Kaz Dağları ve erken seçim açıklaması AK Parti fahri kurucusu istifa etti! Sosyal medyadan resmen duyurdu Sosyal medyada paylaşılan fotoğraftaki tek bir detay, ihaneti ortaya çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 11:08:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Murat Çakır: Köylerimizde yatırımlar aralıksız devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]