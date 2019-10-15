Başkan Öndeş Şirince'yi ziyaret etti

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, kardeş mahalleler (köyler) Selatin ve Şirince ile ilgili yapılacak projeler hakkında görüş alış-verişinde bulunmak üzere Şirince'yi ziyaret etti.



Göreve gelmesinin ardından Germencik için çalışmalar sürdüren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Mahallesi'ni ziyaret etti. Selçuk'un Şirince ve Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Selatin mahalleleri ile ilgili yapılacak proje ve çalışmaların değerlendirildiği görüşmede gereken adımların atılması için karşılıklı istişarelerde bulunuldu.



Başkan Öndeş, "Şirince - Selatin bağlantı yolunun iyileştirilmesi konusu başta olmak üzere bu iki kardeş köyün etkileşiminin artırılması için çalışmalarımız sürecek. Şirince Muhtarımız Sayın İsmail Yıldırdı'ya misafirperverliği için teşekkür ederim" dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Sayın Ahmet Altan, İzmir BŞB İzmir Metro AŞ Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Aytekin Sözen, Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Şerafettin Budak, Aydın Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sayın Abdurrahman Arslan ve Selatin Mahalle Muhtarımız Sayın Kerim Çetin'de Başkan Öndeş'e ziyaret boyunca eşlik etti. - AYDIN