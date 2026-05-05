Başkan Öntürk’ten iş dünyasına teşekkür ziyareti

05.05.2026 15:04
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, deprem sonrası kente destek veren iş insanlarını ağırladı. Öntürk, yeniden inşa sürecine katkı sunan isimlere teşekkür ederken, Hatay’ın ayağa kalkma sürecine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, 6 Şubat depremlerinin ardından kente destek sağlayan iş dünyasının önemli temsilcilerini makamında ağırladı. Gerçekleşen ziyarette, Hatay’ın yeniden inşa süreci ve yapılan çalışmalar ele alınırken, dayanışma vurgusu ön plana çıktı.

İŞ DÜNYASININ ÖNEMLİ İSİMLERİ HATAY’DA BULUŞTU

Başkan Öntürk, TÜSİAD Başkanı Ozan Diren, TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Index Grup CEO’su Erol Bilecik ve Sütaş Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serpil Veral başta olmak üzere çok sayıda iş insanını ağırladı.

Ziyarette ayrıca DASİFED Başkanı Gülay Gül, Hatay Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ve TÜRKONFED yönetiminde yer alan isimler de hazır bulundu. Görüşmede, deprem sonrası süreçte sağlanan katkılar ve geleceğe yönelik iş birliği imkanları değerlendirildi.

“HATAY’I YENİDEN AYAĞA KALDIRMAK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ”

Başkan Öntürk, 6 Şubat 2023’te yaşanan büyük felaketin ardından iş dünyasının Hatay’ı yalnız bırakmadığını vurgulayarak konuklarına teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi olarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Öntürk, kentin yeniden ayağa kalkması için tüm paydaşlarla birlikte hareket ettiklerini ifade etti.

Dayanışmanın önemine dikkat çeken Öntürk, iş dünyasının katkılarının Hatay’ın toparlanma sürecinde kritik rol oynadığını belirterek, bu birlikteliğin devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Haber: Mehmet Güngördü

