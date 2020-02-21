Başkan Oprukçu resmi MHP üyelik formunu imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Oprukçu resmi MHP üyelik formunu imzaladı - Son Dakika

Başkan Oprukçu resmi MHP üyelik formunu imzaladı

6 saat önce

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, MHP Ereğli İlçe Başkanlığını ziyaret etti ve partisine dönüşünü üyelik formu imzalayarak resmiyete kavuşturdu.

Başkan Oprukçu resmi MHP üyelik formunu imzaladı, System.String[]

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, MHP Ereğli İlçe Başkanlığını ziyaret etti ve partisine dönüşünü üyelik formu imzalayarak resmiyete kavuşturdu.


Milliyet Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından parti rozeti takılan Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, MHP'ye geri döndü. MHP Ereğli İlçe Başkanlığını ziyaret eden Başkan Oprukçu, parti üyelik formunu imzalamasının ardından resmi olarak MHP'ye katılmış oldu.


MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz, "Kötü şeyleri unutacağız, geleceğe umutla bakacağız. Sizlerden ricam, unutalım, önümüze bakalım. Ereğli'nin sorunlarına çözüm üreten belediye başkanımızın yanında olacağız" diyerek birlik beraberlik mesajı verdi.


"13 aylık aradan sonra yuvamızdayız"


Başkan Hüseyin Oprukçu ise, 13 aylık bir aradan sonra yuvaya dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, bağımsız belediye başkan adaylığının Cumhurbaşkanına ve MHP Liderine başkaldırı olmadığını defalarca ifade ettiğini hatırlattı. Başkan Oprukçu, "Sağlığımızda birbirimizin elinden tutalım diye çırpınıyorum, öldükten sonra anlamı olmaz. Hak Teala lütfettikten sonra halkın teveccühü nasip oluyor. Partimizin ve inancımızın yüz akı olacak şekilde yürüyeceğiz. Varlığımızda Cumhur İttifakı güç kazanacak, varlığımızda Ereğli güç kazanacak" diye konuştu.


"Cumhur İttifakı'nın paydaşı AK Parti'ye el uzatıyorum"


Ereğli Belediye Başkanı olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin geçmişte kamburu olmadığı gibi bugün de olmayacağını aktaran Başkan Oprukçu, Cumhur İttifakı'nın diğer paydaşı olan AK Parti ilçe yönetimine de el uzatarak, "Kavgam yok, küskünlüğüm yok, AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin desteklerini Konya'da ve Ankara'da da sürmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi. - KONYA

Hüseyin Oprukçu, Ereğli, Konya, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji, Orta Ege için fırtına uyarısı yaptı
Amasra'da evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldü, haberi duyan anne fenalık geçirdi Türkiye için Patriot iddiaları güçleniyor! ABD reddetti, 2 ülke öne çıktı Son dakika: FETÖ'den yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 23:10:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Oprukçu resmi MHP üyelik formunu imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]