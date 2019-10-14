Başkan Orhan vatandaşları dinledi

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan katılımcı belediyecilik örneklerini sergilemeye devam ediyor.



Belediyenin yürüttüğü çalışmaları yakından takip eden Başkan Orhan, ilçede yaşayan vatandaşlar ve esnafları da ziyaret etmeyi ihmal etmiyor.



Hafta sonu Ilıca, Saltuklu ve Selçuklu mahallelerinde incelemelerde bulunan Başkan Orhan, kurmaylarından yürüttükleri çalışmaların güncel durumlarıyla ilgili bilgi aldı. İncelemelerin ardından ilçedeki esnafları da ziyaret eden Başkan Orhan, kahvehanelerde çay ikramında bulunan vatandaşların davetlerini kabul ederek, onlarla da istişarelerde bulunup, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.



Başkan Orhan, "İlçemizde vatandaş odaklı bir hizmet söz konusu. Yapacağımız yeni yatırımlarla ilgili halkımıza bilgi veriyoruz, kanaat önderlerimizle istişareler yapıyoruz ve yol haritamızı bu sonuca göre belirliyoruz. Ekip arkadaşlarımız da yine özverili bir şekilde çalışmalarını sergiliyorlar. Vatandaşlarımızın görüş, öneri, talep ve şikayetleri bizim için çok değerli. Her alanda iletişim kanallarımız mevcut. Hizmet anlayışımızın temelinde vatandaşlarımıza her anlamda yardımcı olabilmek ve onların isteklerini yerine getirmek yatıyor.



İlçemizin yaşanabilir kentler arasında yerini almış olması, ilçemzi vatandaşlarımızla birlikte yönetim anlayışına dayanıyor. İnşallah hayata geçireceğimiz yeni projelerle Aziziye, adından söz ettirmeye devam edecektir." diye konuştu.



İlçe merkezinde incelemelerde bulunan Başkan Orhan, bir program dahilinde merkeze uzak olan mahalleleri de ziyaret ediyor. - ERZURUM