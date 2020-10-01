Başkan Orkan yaşlıları unutmadı - Son Dakika

Başkan Orkan yaşlıları unutmadı

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında büyüklerimize ziyarette bundu.

Başkan Orkan yaşlıları unutmadı, System.String[]

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında büyüklerimize ziyarette bundu. Başkan Orkan, ziyaret ettiği yaşlı vatandaşlarla sohbet ederek moral kaynağı oldu.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde büyüklerimizi unutmadı. Firdevs Saraçoğlu Yaşlı Bakımevi'ne giderek sakinleriyle sohbet edip moral kaynağı olan Başkan Orkan'a ziyaretinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Meydan'da eşlik etti. Büyüklerin gününü kutlayan Başkan Orkan, bakımevi sakinlerinin istek ve taleplerini dinledi. Ziyaret sonunda Başkan Orkan, bakımevi sakinleri ve kurum yetkilileri Türkiye ve Azerbaycan bayrağı açarak manevi destekte bulundular.

Başkan Orkan daha sonra eğitim için yaptığı bağışlarla bilinen Hayırsever Nuran Oğuz'u ziyaret etti. Tüm birikimini çocukların eğitimi için harcayan Nuran Oğuz'a desteklerinden ötürü teşekkür eden Başkan Orkan, eğitim gönüllüsü olan Oğuz'un herkese örnek olması gerektiğini söyledi.

Toplumun kıdemlileri olan büyüklerimizi sadece özel günlerde değil her zaman hatırlanması gerektiğini söyleyen Başkan Orkan, "Deneyim ve tecrübelerinden yararlandığımız, örf, adet, kültür ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan büyüklerimiz, toplumsal hayatımızın en kıymetli hazineleridir. Bütün hayatını ve emeğini; ailesine, milletine, ülkesine adamış büyüklerimize hizmet götürmek, onları memnun etmek, hepimiz için toplumsal ve insanlık görevidir" dedi. - BALIKESİR

Başkan Orkan yaşlıları unutmadı
Başkan Orkan yaşlıları unutmadı
Başkan Orkan yaşlıları unutmadı
Başkan Orkan yaşlıları unutmadı
Başkan Orkan yaşlıları unutmadı

Dinçer Orkan, Balıkesir, Karesi, Ekim, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 23:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Orkan yaşlıları unutmadı - Son Dakika

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