Başkan Özakcan Çalışmalarını Yeniköy'de Sürdürdü

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Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Son Durum

Öğrenciler Derste Deprem Konusunu İşlerken Deprem Oldu

İstifa Eden Kazakistan Devlet Başkanı'nın Yerine Gelen İsim Belli Oldu