Son Dakika Haberleri: Başkan Özakcan Çalışmalarını Yeniköy'de Sürdürdü

Başkan Özakcan Çalışmalarını Yeniköy'de Sürdürdü

55 dakika önce

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, seçim çalışmaları kapsamında merkez Yeniköy Mahallesi'ni ziyaret etti.

Başkan Özakcan Çalışmalarını Yeniköy'de Sürdürdü, System.String[]
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, seçim çalışmaları kapsamında merkez Yeniköy Mahallesi'ni ziyaret etti.

Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan Merkez Yeniköy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Kahvehanede vatandaşlarla buluşan Özakcan'a Mahalle Muhtarı Maşallah Arslan da eşlik etti. Muhtar Arslan, Başkan Özakcan ile bugüne kadar uyum içerisinde çalıştıklarını ifade ederek mahalle halkından sandıkta Özakancan'ı desteklemelerini istedi.

Sıfırdan bir belediye kurduklarını belirterek konuşmasına başlayan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Bugüne kadar bizlerin elde ettiği deneyim ve birikim kolay elde edilmedi. Yeni gelecek belediye başkanı ancak 5 yıl sonra benim geldiğim noktaya gelebilir. Diğer aday arkadaşların açıklamaları ve vatandaşlara sunduğu gerçek dışı vaatler belediye hizmetlerinden ne kadar uzak olduklarını ortaya koyuyor. Bilmemek ayıp değil ama öğrenmemek ayıp. Bir ittifak adayını Girne Mahallesi'ne bıraksanız burayı bulup gelemez. Aydın'ın ulaşım sorununu çözeceğim alt ve üst geçitler yapacağım diye ortaya çıkıyor. Diğeri ise geçtiğimiz günlerde bir mahallemizde jeotermallerle ilgili Aydın'a ihanet ediyorlar, 80 kuyuya jeotermal ruhsatı verdi demiş. Bu ruhsatları belediyemiz vermiyor, kaldı ki böyle bir yetkimiz yok. Eğer mevzuatı bilmezseniz böyle saçma sapan iddialar ile itham ederseniz. Kendisi bir de tabakhane çayını Venedik'e benzeteceğim içerisinde gondollar yüzdüreceğim diyor. Bir insanda matematik ve fizik bilgisi varsa bunun imkansız olduğunu anlar. Eğimli bir derenin neresinde yüzdürecek acaba o gondolları? Kaldı ki orası ile ilgili her tür yetki Devlet Su İşleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ndedir. Bunları söyleyip vatandaşlarımızı yanıltıp aldatacaklarını düşünüyorlar ise elbette Efeler halkımız bu sözleri değerlendirip dikkate alacak sandıkta ona göre oy verecektir" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:45 Kaynak: İHA

Merkez, Yeniköy Mahallesi, Mehmet Mesut Özakcan, Efeler, Politika
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