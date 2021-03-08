Başkan Özcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde karanfil dağıttı - Son Dakika

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde belediye hizmet binasında görev yapan kadın personellere karanfil dağıttı.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle belediye hizmet binasında görev yapan kadın personelin gününü kutlayarak, karanfil dağıttı. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, kadın istihdamının artmasının ekonomik kalkınma ve gelişmede büyük bir öneme sahip olduğuna inandığını belirtip, "Bölgemizdeki kadın istihdamının artmasını ve kadınların daha iyi şartlarda çalışmalarını her şeyden fazla önemsiyoruz. Kadınlarımıza sadece 8 Mart'ı değil, her günü en az 8 Mart kadar özel kılmak en büyük amacımız ve temennimizdir. Çünkü geleceği onlar şekillendirecektir. Bizler bu görevleri ve makamları onların yetiştirecekleri çocuklara devir edeceğiz. Kadınlarımız ne kadar güçlenir ise o kadar güçlü bir Türkiye'ye ve geleceğe sahip oluruz. Bu vesileyle bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim" dedi. - TOKAT