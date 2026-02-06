Başkan Özcan'dan 6 Şubat depremi anma mesajı - Son Dakika
Başkan Özcan'dan 6 Şubat depremi anma mesajı

06.02.2026 10:21
Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Başkan Özcan, mesajında 6 Şubat'ın yalnızca bir afet tarihi değil, aynı zamanda milletçe sergilenen dayanışmanın ve yeniden ayağa kalkma iradesinin de simgesi olduğuna dikkat çekti. Başkan Özcan mesajında, "Takvim yapraklarında sıradan bir gün gibi görünen 6 Şubat, gerçekte ülkemizin hafızasına kazınan önemli bir dönüm noktasıdır. 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler şehirlerimizi, sosyal hayatımızı ve ekonomik dengelerimizi derinden etkilemiştir. Aradan geçen zamana rağmen kayıplarımızın hüznü hafızalarımızda tazeliğini korumaktadır. Bu büyük felaket, aynı zamanda milletçe sahip olduğumuz dayanışma kültürünü de güçlü biçimde ortaya koymuştur. Depremin hemen ardından devletimiz öncülüğünde başlatılan çalışmalar; sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve gönüllülerin katkılarıyla kısa sürede geniş bir seferberliğe dönüşmüş, Türkiye'nin dört bir yanından gelen destekler birlik ve beraberliğimizin en somut göstergesi olmuştur. Malatya Ticaret Borsası olarak bizler de ilk günden itibaren sorumluluk üstlendik. Tüm imkanlarımızı depremzede vatandaşlarımız için seferber ederek barınma, gıda ve temel ihtiyaçlara yönelik destekler sağladık. Üst kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarının yürütmüş olduğu kampanya ve çalışmalar da sosyal ve ekonomik anlamda bölgemize önemli katkılarda bulundu. Çünkü biliyoruz ki afetlerin yaralarını sarmak, yalnızca fiziki yapıları yeniden inşa etmekle değil, üretimi sürdürmek, istihdamı korumak ve ticari hayatı güçlendirmekle mümkündür. Bölge olarak üç yılda bizler devletimizin de destekleri ile önemli mesafeler kat ettik. En başta konut ihtiyacının karşılanması, istihdamımızı da olumsuz etkileyen bölgemizden başka illere göçün önüne geçilmesi, üretim süreçlerinin yeniden eski haline gelmesi, ticaretimizin devamlılığı konularında bölge olarak toparlanma için olağanüstü mücadele verdik. Fiziki ve ekonomik toparlanma adına atılan adımlar ve sunulan destekler için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Malatya, tarih boyunca karşılaştığı her zorluğu dayanışma ve çalışma kültürüyle aşmış bir şehirdir. Bugün de aynı inançla üretmeye, ticareti geliştirmeye ve ülkemizin ekonomik gücüne katkı sunmaya devam ediyoruz.6 Şubat'ı unutmamak; yalnızca geçmişi hatırlamak değil, geleceği daha sağlam temeller üzerine inşa etmek demektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz canlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, geride kalanlarımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

