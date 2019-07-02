Son Dakika Haberleri: Başkan Özcan'dan hentbol takımına destek
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Başkan Özcan'dan hentbol takımına destek

1 saat önce

Nazilli Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Özcan'dan hentbol takımına destek, System.String[]
Nazilli Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz yıl 2. Lig'de mücadele eden Nazilli Belediyespor Hentbol Takımı, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Nazilli Belediyespor Hentbol Takımı olarak bugüne kadar ciddi başarılara imza attıklarını söyleyen Takım Kaptanı Muhammet Taşkıran ve takıma büyük emek veren Lokman Akkaya, desteklerinden dolayı Başkan Özcan'a teşekkür etti.

Nazilli'de sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için her zaman gerekli desteği vereceğini söyleyen Başkan Özcan; "Öncelikle ziyaretlerinden dolayı hocamıza ve sporcu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Geçmiş yıllarda elde ettikleri başarıları önümüzdeki süreçte de devam edeceklerine inanıyorum. İnşallah Nazilli'mizin adı sanatla, sporla, sosyal ve ekonomik faaliyetlerle anılacak. İlçemizde güzel şeyler olmaya devam ediyor. Bu anlamda Nazilli Belediyesi olarak elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret edeceğiz" sözlerini kaydetti. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:37 Kaynak: İHA
Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Spor
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