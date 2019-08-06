Son Dakika Haberleri: Başkan Özdemir, belediye çalışmalarını inceledi
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Başkan Özdemir, belediye çalışmalarını inceledi

1 saat önce

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, şehir genelinde yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmaları inceledi.

Başkan Özdemir, belediye çalışmalarını inceledi, System.String[]
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, şehir genelinde yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmaları inceledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Özdemir, Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanı ile Yeşilburç Caddesi İnönü Mahallesi kavşağında devam eden çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.
Özdemir, "Şehrimizde hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri programlı bir şekilde gerçekleştirmenin gayreti içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın refahı ve daha yaşanabilir bir Niğde oluşturmak için ilimiz genelinde gerçekleşen belediye hizmetlerimizin takipçisiyiz." dedi.
İnönü mahallesi, Emrah Özdemir, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:37 Kaynak: AA
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