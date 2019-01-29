Başkan Özgüven, Başarılı Sporcuyu Ödüllendirdi
16 dakika önce
Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Konya'da düzenlenen Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 3. olan Burak Çetinkaya'yı ödüllendirdi.
Konya
'nın Ereğli
İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven
, Konya'da düzenlenen Büyükler Türkiye
Tekvando Şampiyonası'nda 3. olan Burak Çetinkaya
'yı ödüllendirdi.
21-25 Ocak tarihinde Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Büyükler Tekvando Türkiye Şampiyonasında 63 kiloda mücadele eden Burak Çetinkaya 3. olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye üçüncüsü tekvandocu Burak Çetinkaya, Ereğli Belediye
Başkanı Özkan Özgüven tarafından ödüllendirildi.
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven yaptığı açıklamada, "Gençlerimiz canımız, onların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Geçtiğimiz günlerden Konya'da düzenlenen Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonasında 63 kg kategorisinde yarışan Ereğlili Burak Çetinkaya 161 sporcu arasından 7 zorlu maç sonrası Türkiye 3.'sü oldu. Bu sonuçla birlikte 5-17 Şubat tarihleri arasında Antalya
'da yapılacak olan Uluslararası Open (Açık) Turnuvası'na Milli Takımımız adına katılma hakkı kazandı. Belediyemizin müsabakalara katılımında destek verdiği yavrumuzu başarısından dolayı ödüllendirmek istedik. Gençlerimiz bizim geleceğimiz ve her zaman onların yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Belediye olarak gençlerimize yönelik birçok hizmeti gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Böyle başarılı gençlerimizi gördüğümüzde de gururlanıyoruz. Burak yavrumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:48 Kaynak: İHA
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