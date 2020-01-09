Başkan Özten, mahalle muhtarlarıyla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Özten, mahalle muhtarlarıyla buluştu - Son Dakika

Başkan Özten, mahalle muhtarlarıyla buluştu

6 saat önce

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Başkan Özten, mahalle muhtarlarıyla buluştu, System.String[]

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Akarca Mahallesi'nde bir kahvehanede düzenlenen toplantıda konuşan Özten, ilçe halkına kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Belediyenin kapılarının muhtar ve vatandaşlara her zaman açık olduğunu ifade eden Özten, "İlçemizde hiçbir zaman halkımızın istemediği bir çalışmayı yapmayacağız. Muhtar arkadaşlarımızın da isteklerini her zaman dikkate alacağız. İlçemizde yeni imara açılacak bölgelerle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz, istedikleri zaman gelip bizden bilgi alabilirler. Sakarya Büşükşehir Belediyesi Başkanımıza, meclis üyelerine yaptığımız projeleri gerçekleştirmemiz için verdikleri destekten dolayı da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Koray Oktay Özten, Söğütlü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da muhtarların posta tebligatı tepkisi
Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler

Son Dakika Haberleri
17:42 Burdur'da FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
17:42 AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Ödemiş'te ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
17:42 Çankırı'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
17:41 Mersin eski eşinin tüfekle vurup sakat bıraktığı kadın: emine bulut gibi ölmek istemiyorum - Son Dakika
17:37 İl Jandarma Komutanı Atasoy'dan İHA'ya ziyaret - Son Dakika
17:15 Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Son Dakika
17:05 Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 17:43:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Özten, mahalle muhtarlarıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]