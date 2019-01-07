Son Dakika Haberleri: Başkan Öztürk'ten 2. Noter'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Başkan Öztürk'ten 2. Noter'e Hayırlı Olsun Ziyareti

1 saat önce

Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, Erenler'de açılan 2. Noter' e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Öztürk'ten 2. Noter'e Hayırlı Olsun Ziyareti, System.String[]
Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, Erenler'de açılan 2. Noter' e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk'ün uzun süredir yürüttüğü girişimler sayesinde Erenler'e açılan 2. Noter hizmet sunmaya başladı. Faaliyete başlayan Noteri ziyaret eden Başkan Öztürk ve Başkan Yardımcısı Yakup Kara ziyarette Noter binasını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Noter binasını gezerek personel ile hasbihalde bulunan Başkan Öztürk burada yaptığı açıklamada, "Türkiye Noterler Birliği'ne yaptığımız başvurular ve uzun süredir yürüttüğümüz istişareler sonucunda İlçemize Noter kazandırmış olduk. Noterin gelmesi ile ilgili sürdürdüğümüz çalışmalarımızda her daim yanımızda olan destek veren başta AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Sakarya Milletvekilimiz Sayın Ali İhsan Yavuz'a Sakarya Milletvekillerimiz Çiğdem Erdoğan Atabek, Recep Uncuoğlu ve Kenan Sofuoğlu ile bu çabalarımıza çok özel gayretleriyle bizlere destekçi olan Sakarya Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Lütfi Dursun'a çok teşekkür ediyorum. Artık vatandaşımız kendi ilçelerinde noter hizmetinden yararlanacak. Noterimiz vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği bir noktada olmakla birlikte İlçemize noter açılması ilçede yaşayan vatandaşlarımızın ve esnafımızın işlerini kolaylaştıracak. Noterimiz ilçemize vatandaşımıza hayırlı olsun" diyerek 2. Noter Emin Demirci ve personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren 2. Noter Emin Demirci Başkan Öztürk ve Başkan Yardımcısı Kara'ya teşekkür ederek, " Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk'ün istişare ve gayretleri sonucunda Erenlerde hizmet vermeye başladık. Personelimiz ile birlikte ilçede yaşayan vatandaşlara en iyi hizmeti vermeye çalışacağız" dedi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:20 Kaynak: İHA

Cavit Öztürk, Yaşam
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