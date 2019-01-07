Başkan Öztürk'ten 2. Noter'e Hayırlı Olsun Ziyareti
1 saat önce
Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, Erenler'de açılan 2. Noter' e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Erenler
Belediye Başkanı Cavit Öztürk
, Erenler'de açılan 2. Noter' e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk'ün uzun süredir yürüttüğü girişimler sayesinde Erenler'e açılan 2. Noter hizmet sunmaya başladı. Faaliyete başlayan Noteri ziyaret eden Başkan Öztürk ve Başkan Yardımcısı Yakup Kara
ziyarette Noter binasını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Noter binasını gezerek personel ile hasbihalde bulunan Başkan Öztürk burada yaptığı açıklamada, "Türkiye
Noterler Birliği'ne yaptığımız başvurular ve uzun süredir yürüttüğümüz istişareler sonucunda İlçemize Noter kazandırmış olduk. Noterin gelmesi ile ilgili sürdürdüğümüz çalışmalarımızda her daim yanımızda olan destek veren başta AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Sakarya
Milletvekilimiz Sayın Ali İhsan Yavuz
'a Sakarya Milletvekillerimiz Çiğdem Erdoğan Atabek
, Recep Uncuoğlu
ve Kenan Sofuoğlu
ile bu çabalarımıza çok özel gayretleriyle bizlere destekçi olan Sakarya Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Lütfi Dursun'a çok teşekkür ediyorum. Artık vatandaşımız kendi ilçelerinde noter hizmetinden yararlanacak. Noterimiz vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği bir noktada olmakla birlikte İlçemize noter açılması ilçede yaşayan vatandaşlarımızın ve esnafımızın işlerini kolaylaştıracak. Noterimiz ilçemize vatandaşımıza hayırlı olsun" diyerek 2. Noter Emin Demirci ve personeline çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyarette büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren 2. Noter Emin Demirci Başkan Öztürk ve Başkan Yardımcısı Kara'ya teşekkür ederek, " Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk'ün istişare ve gayretleri sonucunda Erenlerde hizmet vermeye başladık. Personelimiz ile birlikte ilçede yaşayan vatandaşlara en iyi hizmeti vermeye çalışacağız" dedi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:20 Kaynak: İHA
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