Başkan Öztürk Yahyalı El Halısı Dokuma Kursunu ziyaret etti - Son Dakika

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kayseri İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Taşçı ve Develi Sosyal Hizmetler Müdürü Sait Postallı'yla birlikte ilçede Avrupa Birliği finansörlüğünde açılan Yahyalı El Halısı dokuma kursunu ziyaret etti.

Yahyalı Belediyesi'nin öncülüğünde Türkiye Kızılay Derneği Kayseri Toplum Merkezi, Türkiye Kızılay Derneği Kayseri Şubesi, Kayseri İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında açılan kursta incelemeler bulunan heyet, kurs yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

15 Yahyalılı Kadın ve 15 Suriyeli Kadının Yahyalı El Halısı dokuduğu kurs hakkında bilgiler veren Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; " Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi'nde kursumuza yer tahsisi yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ediyorum. Biz burada ensar vazifemizi yapıyoruz, diye düşünüyorum. 15 Suriyeli hanım kardeşim ve 15 Yahyalılı hanım kardeşim, birisi usta, birisi çırak edasıyla Yahyalı El Halısı dokuyorlar. İnşallah bu mesleği burada öğrenerek, ülkemizde kalırlarsa ülkemizde, kendi ülkelerine giderlerse orada devam ettirirler diye düşünüyorum. Bu güzelliğin ilçemizde açılmasının altına imza atan kurumlarımız var. Başta Kayseri Valiliğimize, Türk Kızılay'ına, Kayseri İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Bir dayanışma içerisinde hanım kardeşlerimize bu güzelliği sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yahyalı El Halısı bizim için çok önemli. Bunu ayakta tutmanın gayreti içerisindeyiz. İlerleyen günlerde de kurslarımızı devam ettirmek istiyoruz. Hanım kardeşlerimizin de bu noktada istek ve talepleri, bizleri memnun ediyor. Bizde Yahyalı Belediyesi olarak onlara öncülük yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Kayseri İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Taşçı' da konuşmasında; " Kursumuzda, Yahyalı İlçesine özgü bir sanat eserinin dokumasında, Suriyeli ve Yahyalılı kadınların kaynaşmasını görüyoruz. Doğal yün ve doğal boyalardan üretilen iplerle Dünya Mirası Yahyalı Halısı dokunan kursumuzdan desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Yahyalı Belediye Başkanımıza, Milli Eğitim Müdürümüze, Tarım Müdürümüze, Kızılay Toplum Merkezi'mize şükranlarımızı sunuyoruz. Burada ensar-mucahir örneğine en güzel örneklerden biri yaşanıyor. Suriyeli insanlara meslek edindirme konusunda güzel bir çalışma" diye konuştu. - KAYSERİ