Başkan Palabıyık'ın Kula Leblebisi jestine STK'lardan destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Palabıyık'ın Kula Leblebisi jestine STK'lardan destek - Son Dakika

Başkan Palabıyık'ın Kula Leblebisi jestine STK'lardan destek

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesabından öğrencilere uzun teneffüs müjdesini duyurduğu paylaşıma cevap veren AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık'ın 81 ildeki 81 okula Coğrafi İşaret Belgeli Kula Leblebisi göndereceklerini açıklamasının ardından bir destek de sivil...

Başkan Palabıyık'ın Kula Leblebisi jestine STK'lardan destek, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesabından öğrencilere uzun teneffüs müjdesini duyurduğu paylaşıma cevap veren AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık'ın 81 ildeki 81 okula Coğrafi İşaret Belgeli Kula Leblebisi göndereceklerini açıklamasının ardından bir destek de sivil toplum kuruluşlarından geldi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi sonrasında sosyal medya hesabından öğrencilere uzun teneffüs müjdesi veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un paylaşımına, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık'tan da destek gelmişti. Öğrencilerin uzun teneffüsü için Bakan Selçuk'un jestine Coğrafi İşaret Tescilli Kula Leblebisi göndereceklerini duyuran Başkan Palabıyık'a bir destek de Kula'daki sivil toplum kuruluşlarından geldi. Başkan Palabıyık'ın mesajına sivil toplum kuruluşları adına yanıt veren Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, Başkan Palabıyık'ın leblebi dağıtımına destek vereceklerini, leblebi ihtiyacının bir bölümünü karşılayacaklarını ve öğrencilere leblebileri kese kağıtlarında göndereceklerini söyledi.


Yaşanan bu süreçte böylesine güzel haberlere ihtiyaç duyduklarını dile getiren Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık'ın öğrencilere güzel jestinden dolayı teşekkür etti. Kula'daki sivil toplum kuruluşları ile birlikte Başkan Palabıyık'la beraber hareket edeceklerini dile getiren Başkan Şadan, 81 ildeki 81 okula gönderilecek leblebi ihtiyacının bir bölümünü karşılayacaklarını ve leblebileri Kula'ya özgü yaptırdıkları kese kağıtlarında göndereceklerini söyledi.


Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan'ın verdiği destekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un verdiği uzun teneffüs müjdesinin ardından harekete geçtiklerini ve son zamanlarda ihtiyaç duyulan güzel haberlere destek verdiklerini söyledi.


Öte yandan Başkan Palabıyık'ın 81 ildeki 81 okula leblebi göndereceklerini açıklamasının ardından kendisine ait sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesaja da destek ve tebrik mesajları yağdı. AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık başta olmak üzere bir çok vatandaş Başkan Palabıyık'ın jestini tebrik etti. - MANİSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:00 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak
Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı
Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı         
18:04
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve düğüne katılanlar karantinaya alındı Yasağa rağmen düğün yapan çift ve düğüne katılanlar karantinaya alındı         
13:00
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu         
11:59
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek         
11:18
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı         
10:28
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor? Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor?         
09:58
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi         
09:10
Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık         
08:39
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi 40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
05:58
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi         
22:38
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı         
21:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 20:10:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Palabıyık'ın Kula Leblebisi jestine STK'lardan destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]