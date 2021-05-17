Başkan Palancıoğlu, belediye personeli ile bayramlaştı - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ramazan Bayramı sonrası ilk mesai gününde belediye personeli ile bayramlaşarak personele kolaylıklar diledi.

Birimleri gezerek mesai arkadaşları ile tek tek bayramlaşan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Pandemi süreci ile geçen bir bayramı daha geride bıraktık. Bayramın sonrasındaki ilk mesai günümüzde personelimizle bayramlaştık. Bayram için mutluyuz ancak Hemşehrilerimizle ve yakınlarımızla kucaklaşamadığımız için üzgünüz. İnşallah bu bayramda aldığımız tedbirlerle önümüzdeki bayramlara hep birlikte virüssüz ulaşacağız ve kucaklaşarak bayramlaşacağız. Bu zor şartlar altında çalışan mesai arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ederim. Bundan sonrada el birliğiyle ilçemize hak ettiği hizmeti sunacağımızdan şüphem yok. Daha güzel çalışmalar için elimizden gelen bütün çabayı hep birlikte gösteriyoruz ve göstereceğiz. Melikgazi Belediyesi ailesinin üyeleri olan değerli çalışma arkadaşlarımın Ramazan Bayramı'nı kutluyor, birlik ve beraberlik içerisinde geçireceğimiz nice sağlıklı ve huzurlu bayramlar diliyorum." dedi. - KAYSERİ