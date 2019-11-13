Son Dakika Haberleri: Başkan Palancıoğlu kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi
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Başkan Palancıoğlu kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi

7 saat önce

İlçede değişim ve dönüşümü başlatan Melikgazi Belediyesi, kentsel dönüşüm projesi kapsamında Kazım Karabekir ve Küçükali Mahallesi'nde çalışmaların sürdürüyor.

Başkan Palancıoğlu kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi, System.String[]

İlçede değişim ve dönüşümü başlatan Melikgazi Belediyesi, kentsel dönüşüm projesi kapsamında Kazım Karabekir ve Küçükali Mahallesi'nde çalışmaların sürdürüyor.


Kazım Karabekir ve Küçükali Mahallelerinde devam eden kentsel dönüşüm konutlarını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Kentsel dönüşümde referans belediye olduklarını ve nitelikli konutlar inşa edildiğini vurgulayan Başkan Dr. Palancıoğlu, "İnşaatların en iyi şekilde devam etmesi için temelini attığımız binaları yerinde inceliyoruz. Yeni kentsel dönüşüm çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz. Çok güzel nitelikli konut ve dükkanlar ortaya çıkmış. Kentsel dönüşümde belediyemiz referans. İnşallah en kısa sürede binaları tamamlayarak vatandaşlarımıza anahtar teslimi yapacağız. Belediye olarak peyzaj ve çevre düzenini yaparak kullanıma hazır hale getireceğiz. İnşallah vatandaşlarımız ağız tadıyla otursunlar." diye konuştu.


"Memduh Büyükkılıç Başkanımıza, belediye personelimize ve inşaat firmalarımıza çalışmaları için teşekkür ederim." diyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Özveriyle büyük bir başarıya imza attılar. Kaliteli konutların yapımı ve teslimi noktasında Melikgazi Belediyesi olarak güzel hizmetler yapıyoruz. Vatandaşlarımızda belediyemize güvendikleri için kendi elleriyle gecekondularını belediyemize teslim edip yeni binaların yapılmasını istiyorlar. Bizde hem Bakanlığımız hem de Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle yeni alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.


Başkan Dr. Palancıoğlu dönüşümle vatandaşların yaşamaktan keyif alacağı daha modern yapıların inşasıyla ilçenin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Kazım Karabekir, Melikgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:04 Kaynak: İHA
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