Son Dakika Haberleri: Başkan Pekmezci'den Muhtarlar Derneğine ziyaret
Son Dakika Güncel Başkan Pekmezci'den Muhtarlar Derneğine ziyaret - Son Dakika

Başkan Pekmezci'den Muhtarlar Derneğine ziyaret

6 saat önce

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci sivil toplum kuruluşlarını ziyaretleri kapsamında Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.

Başkan Pekmezci'den Muhtarlar Derneğine ziyaret, System.String[]

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci sivil toplum kuruluşlarını ziyaretleri kapsamında Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.


Başkan Hükmü Pekmezci, Dernek Başkanı Abubekir Altındaşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Başkan Altındaşoğlu'ndan derneğin çalışmalarıyla ilgili bilgiler alan Başkan Pekmezci, muhtarların devletle halk arasında köprü vazifesi gördüğünü kaydetti. Muhtarlara devletin yüklediği önemli görevler olduğunu ifade eden Başkan Pekmezci, "Muhtarlık devletle halk arasında köprü vazifesi görmesi dolayısıyla önemli kurumlarımızdan bir tanesi. Bugün bulunduğu konum itibariyle de muhtarlara devletimizin yüklediği önemli görevler var. Biz muhtarlarımızla olan diyaloğumuzu elimizden geldiğince en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ederiz. Biz bu şehirde birlikte yaşıyoruz. Bu şehirde birlikte bir şeyleri başarmanın mutluluğunu paylaşmak istiyoruz. Her birimiz 5 yıllığına seçilmişiz. Bu bir bayrak yarışıdır yarın başkaları gelecek. Önemli olan aldığımız görevi en iyi şekilde yapacağız" diye konuştu.


Ziyaretlerinden dolayı Başkan Pekmezci'ye teşekkür eden Altındaşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ise çalışmalarında başarı temennisinde bulunarak muhtarların karşılaştıkları sorunları anlattılar.


Ziyaret hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
İBB Meclisi'nde 39 ilçenin 2020 bütçesi onaylandı Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan'ın ABD ziyareti kriz beklentilerini boşa çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 18:56:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Pekmezci'den Muhtarlar Derneğine ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]