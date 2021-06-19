Üye Girişi
Başkan Pekmezci Türk Kültürü ve Eğitim Çalıştayı'na katıldı - Son Dakika

Başkan Pekmezci Türk Kültürü ve Eğitim Çalıştayı'na katıldı

19.06.2021 09:26
Başkan Pekmezci Türk Kültürü ve Eğitim Çalıştayı'na katıldı, System.String[]

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Türk Eğitim-Sen tarafından 2. Maarif Kongresi başlığı altında düzenlenen Türk Kültürü ve Eğitim Çalştayı'nın açılış oturumuna katıldı.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Türk Eğitim-Sen tarafından 2. Maarif Kongresi başlığı altında düzenlenen Türk Kültürü ve Eğitim Çalştayı'nın açılış oturumuna katıldı.

Öğretmenevinde düzenlenen çalıştayda konuşan Başkan Pekmezci "Bugün 2. Maarif Kongresi başlığı altında kültür ve eğitimin iç içe olduğu bir konuda çalıştay yapılacak. Kültür ve eğitim çok önemli iki konu. Birbirleriyle iç içe konular. Türk tarihinin ve kültürünün en önemli öğelerine baktığımız zaman bizim ilk Türk yazılı kaynaklarımız Orhun Kitabeleridir. Yani yedinci asrın sonu sekizinci asrın başında oluşturulan Orhun Kitabeleri Türk tarihinin, kültürünün en önemli öğesidir. Biz millet olarak o tarihten itibaren bugün yaşadığımız çağda aradan yüzyıllar geçmesine rağmen hala o geçmişteki kültürel dokunun varlığıyla gurur duyuyoruz. Biliyorsunuz orada üç tane abide var Vezir Tonyukuk, Bilge Kağan ve Kül Tigin adına dikilmiştir. Bilge Kağan'nın o güzel ve meşhur sözünü ifade etmek istiyorum. Ey Türk diyor. "Üstte gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe senin ilini ve töreni kim bozabilir." Bu aslında asırlar boyunca bizim varlığımızın ve yarınlarımızın gelecek kuşaklara aktarımı adına ortaya koyduğumuz tablonun bir ifadesidir. Biz millet olarak tarihten aldığımız güçle, kültürel dokumuzla, kavmi millet yapan anlayışla bugünlere kadar geldik. ve bununla gurur duyuyoruz. Asırlar sonra ilk Türk sözlüğü olarak kabul edilen, 1070 li yıllarda yazılan Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divan-ı Lugatit Türk'e baktığımızda Türk'ün asırlar öncesinden bugüne taşıdığı değerlerle, bu kültürün bugüne kadar nasıl güçlü bir şekilde getirildiğini görüyoruz. Divan-ı Lugatit Türk'ü incelediğimizde bugün Bayburt'ta kullanılan sözcüklerin çoğunun orada olduğunu görürsünüz. Bununla bir Bayburtlu olarak, bir Türk vatandaşı olarak gurur duyuyorum. İşte burada asıl nüans o. Kültürel dokunun dünden bugüne taşınması konusundaki gayretin ifadesidir. Burada bugün Türk Eğitim- Sen 'in ortaya koyduğu tablo Türk kültürünün gelecek nesillere aktarımı adına, Türk kültürünü yaşatma adına bir gayretin ifadesidir. Geçmişiyle, geleceğiyle bir millet olgusunu oluşturmak, ancak ve ancak kültürün eğitim yoluyla gelecek kuşaklara aktarılmasıyla ilgilidir." diye konuştu.

Konuşmasında Türk Dünyası'na da değinen Başkan Pekmezci "Bundan yıllar önce Türk Dünyası gezisine çıkmıştık. Farabi'nin doğduğu Otrar köyünde bir müzeye gittik. O müzede bulunan etnografik eserlerin Bayburt'ta Kenan Yavuz Bey'in kurduğu müzede bulunan eserlerden hiçbir farkı yok. Çünkü o kültürel doku Orta Asya bozkırlarından Anadolu'ya aynen taşınmış ve o millet olma olgusunun ortaya koyduğu gerçekle oradan buraya o kültürel dokuyu taşımışız. Zaten eğer o kültürel dokular taşınmazsa bizim millet olma vasfımızı bugüne kadar güçlü bir şekilde ortaya koymamızın zor olacağı gerçeğini görüyoruz. Yine Moldova'da Gagavuzyerimiz var. Orada Gök Oğuzlar var. Bir kültürü ele aldığımız zaman diliyle, diniyle, örf, adet, gelenekleriyle her şeyiyle bir yapı düşünün bu yapının bazı noktalarında bir kopukluk olduğu zaman bile o kültürel dokunun onu muhafaza ettiğini görüyoruz. Gagavuzların dini inançları biliyorsunuz hristiyanlık ama türküleriyle, konuşmalarıyla hala asırlar ötesindeki kültürlerini sürdürüyorlar." ifadelerini kullandı.

2. Maarif Kongresi Türk Kültürü ve Eğitim Çalıştayı'nın Bayburt'ta yapılmasından büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Belediye Başkanı Pekmezci konuşmasını şöyle sürdürdü: " Dede Korkut'un yaşadığı ve Dede Korkut Hikayelerinin geçtiği bu güzel, kadim şehirde 2019 yılında Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenlerinin 25. sini düzenledik. Bu şölenlerimize pandemi dolaysıyla ara vermek zorunda kaldık ama önümüzdeki yıllarda inşallah devam edeceğiz. 2018 yılında Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye'nin başvurusuyla Dede Korkut Somut Olmayan Dünya Kültür Miras'ına dahil edildi. ve 2019 yılında Davetimiz üzerine şehrimize gelen UNESCO Türkiye Temsilcisi Türkiye adına verilen belgeyi belediyemize takdim etti. Bundan çok büyük mutluluk duyduk. Artık bundan sonra Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerini daha güçlü bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bizler Orta Asya bozkırlarından Anadolu'ya yağız atlar sırtında gelen yiğitlerin bu topraklarda kültürel dokuyu tam manasıyla yaşattıkları için bugün Anadolu coğrafyasında varlığımızı devam ettiriyoruz. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Kongremizin ve çalıştayımızın ülkemizin geleceğinin güçlü bir yapıyla oluşturulmasında başarılı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri kutluyorum."

Konuşmaların ardından çalıştay oturumlarına geçilirken açılış oturumuna Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kültür Turizm İl Müdürü Bekir Kurtoğlu, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz, Türkiye Kamu- Sen Bayburt Şube Başkanı Ahmet Çalışkan, Bayburt Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğretmenler katıldı. - BAYBURT

Başkan Pekmezci Türk Kültürü ve Eğitim Çalıştayı'na katıldı
Başkan Pekmezci Türk Kültürü ve Eğitim Çalıştayı'na katıldı
Başkan Pekmezci Türk Kültürü ve Eğitim Çalıştayı'na katıldı

Türk Eğitim Sen, Türk kültürü, Bayburt, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Pekmezci Türk Kültürü ve Eğitim Çalıştayı'na katıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın 11:04 Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın ''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı 10:53 ''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı İsviçre'nin futbolcusu Akanji, Ay-Yıldızlı takımımızı hafife aldı 10:51 İsviçre'nin futbolcusu Akanji, Ay-Yıldızlı takımımızı hafife aldı
Kısıtlama saatlerinde restoranda yemek yediler, 26 kişiye 81 bin 900 lira ceza kesildi 10:08 Kısıtlama saatlerinde restoranda yemek yediler, 26 kişiye 81 bin 900 lira ceza kesildi Canlı yayında Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz karşı karşıya geldi: Veyis Ateş beni aradı ve 10 milyon euro istedi 10:02 Canlı yayında Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz karşı karşıya geldi: Veyis Ateş beni aradı ve 10 milyon euro istedi Merkel ve Macron, ortak Türkiye mesajı verdi: Görüş ayrılıklarına rağmen birbirimize ihtiyacımız var 09:37 Merkel ve Macron, ortak Türkiye mesajı verdi: Görüş ayrılıklarına rağmen birbirimize ihtiyacımız var
Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu 09:32 Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu 17:42 Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
11:10 Umut Bulut'tan sonra Eyüpspor, Rumen yıldız Bogdan Stancu'yu da kadrosuna dahil etti
10:52 ''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı
10:51 Taşa yazılan istismara jet iddianame! Ayrıntılar tüyler ürpertti, işte sanık için istenen ceza
10:50 İsviçre'nin futbolcusu Akanji, Ay-Yıldızlı takımımızı hafife aldı
10:49 Onur Bay'dan Arka Sokaklar'a veda: Kalbimde her zaman anılarınız olacak
10:07 Kısıtlama saatlerinde restoranda yemek yediler, 26 kişiye 81 bin 900 lira ceza kesildi
10:07 Hindistan'da görülen Delta varyantını kapanlar, grip benzeri semptomları sebebiyle korona olduklarını fark etmiyor
09:32 Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu
09:29 Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum
09:23 Yönetmen Uluç Bayraktar, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle dünyaevine girdi
Umut Bulut'tan sonra Eyüpspor, Rumen yıldız Bogdan Stancu'yu da kadrosuna dahil etti Umut Bulut'tan sonra Eyüpspor, Rumen yıldız Bogdan Stancu'yu da kadrosuna dahil etti         
11:10
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alımı yapacak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alımı yapacak         
10:55
Taşa yazılan istismara jet iddianame! Ayrıntılar tüyler ürpertti, işte sanık için istenen ceza Taşa yazılan istismara jet iddianame! Ayrıntılar tüyler ürpertti, işte sanık için istenen ceza         
10:51
Onur Bay'dan Arka Sokaklar'a veda: Kalbimde her zaman anılarınız olacak Onur Bay'dan Arka Sokaklar'a veda: Kalbimde her zaman anılarınız olacak         
10:50
Hindistan'da görülen Delta varyantını kapanlar, grip benzeri semptomları sebebiyle korona olduklarını fark etmiyor Hindistan'da görülen Delta varyantını kapanlar, grip benzeri semptomları sebebiyle korona olduklarını fark etmiyor         
10:07
İşte Milli Takım'daki tarihi yıkımın 6 sebebi! Güneşli günler beklerken karanlığa gömüldük İşte Milli Takım'daki tarihi yıkımın 6 sebebi! Güneşli günler beklerken karanlığa gömüldük         
09:49
Kendisini 4'üncü katın balkonundan boşluğa bıraktı, meraklı kalabalık nefesini tutup izledi Kendisini 4'üncü katın balkonundan boşluğa bıraktı, meraklı kalabalık nefesini tutup izledi         
09:32
Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum         
09:30
75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz         
17:21
Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız         
16:54
Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun         
15:42
Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış         
15:30
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı         
14:48
A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak         
14:38
Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı         
14:01
Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti         
13:12
Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar         
13:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2021 11:19:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Pekmezci Türk Kültürü ve Eğitim Çalıştayı'na katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement