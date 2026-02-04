Başkan Sadıkoğlu, Malatya için pozitif ayrımcılık talep etti - Son Dakika
Başkan Sadıkoğlu, Malatya için pozitif ayrımcılık talep etti

Başkan Sadıkoğlu, Malatya için pozitif ayrımcılık talep etti
04.02.2026 11:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve tüm imalat sanayi işletmelerine açık olan 100 milyar TL büyüklüğündeki finansman paketine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, finansmana erişimin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve tüm imalat sanayi işletmelerine açık olan 100 milyar TL büyüklüğündeki finansman paketine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, finansmana erişimin zorlaştığı bir dönemde açıklanan kredi paketin kritik bir destek olduğunu vurgulayarak deprem yaşamış ve toparlanma sürecinde olan iller için pozitif ayrımcılık talep etti.

Büyük depremler yaşamış ve ayağa kalkma mücadelesi veren Malatya'nın finans desteğine ihtiyacı olduğunu her daim dile getiren Başkan Sadıkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve tüm imalat sanayi işletmelerine açık olan 100 milyar TL büyüklüğündeki finansman paketinin önemli bir can suyu olacağını işaret etti.

"Nefes alanı oluşturacak"

6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli, piyasa şartlarının altında sunulacak kredi paketinden deprem illeri için pozitif ayrımcılık beklediklerini belirten Başkan Sadıkoğlu, "Bu destek, üretimin sürdürülebilirliği, ticaretimizin ve ihracatımızın devamı, istihdamın korunması ve sanayi işletmelerimizin rekabet gücü açısından önemli bir adım olmuştur. 6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli, piyasa şartlarının altında sunulacak bu kredi imkanı, finansmana erişimin zorlaştığı bir dönemde depremzede firmalarımız ciddi bir nefes alanı oluşturacaktır. Paketin istihdam yoğunluğu esas alınarak işletme başına 50 milyon liraya kadar kredi imkanı sunması ve istihdamını koruyan KOBİ'lerimize KOSGEB aracılığıyla 10 puan indirim imkanı sağlaması, paketin üretim ile birlikte istihdamı da önceleyen yaklaşımının bir göstergesidir. Bu önemli destek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyor, deprem yaşamış ve toparlanma sürecinde olan illerimiz için özel bir yaklaşım talep ettiğimizi de belirtmek istiyorum. Ayrıca talebimizi de resmi yazıyla Cumhurbaşkanlığına ilettik" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

