Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin aşure ikramında bulundu
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Başkan Şahin aşure ikramında bulundu

2 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, çarşı merkezindeki esnaf işbirliğiyle hazırlanan aşureyi vatandaşlara ikram etti.

Başkan Şahin aşure ikramında bulundu, System.String[]

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, çarşı merkezindeki esnaf işbirliğiyle hazırlanan aşureyi vatandaşlara ikram etti.


Çarşı merkezinde kurulan kazanda ikram edilen aşureye vatandaşlardan büyük ilgi oldu. Başkan Şahin, yapılan ikramdan dolayı çarşı esnafına teşekkür ederek, esnaf ve vatandaşların muharrem ayını tebrik etti.


Aşure ikramı geleneğine öncülük eden Ali Han, yapılan ikramlar hakkında yaptığı açıklamada, "Esnaf olarak güzel bir geleneği yıllardır sürdürüyoruz. İnşallah bu geleneğimizi ömrümüz olduğunca uzun yıllar sürdürürüz. İkramın hazırlanmasında emeği olan bütün esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.


Vatandaşlar da yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti belirterek, çarşı esnafına teşekkür etti. - BİLECİK

Semih Şahin, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:25 Kaynak: İHA
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