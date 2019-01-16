Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin: "Bafra'ya Yeni Otogarımız Hayırlı Olsun"

Başkan Şahin: "Bafra'ya Yeni Otogarımız Hayırlı Olsun"

55 dakika önce

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra'da yeni otogar inşaatının başladığını açıklayarak, "İhalesi 2 kez ertelenen projede tüm aşamalar tamamlandı.

Başkan Şahin:
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra'da yeni otogar inşaatının başladığını açıklayarak, "İhalesi 2 kez ertelenen projede tüm aşamalar tamamlandı. Yeni otogarımız şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Yeni otogar inşaat çalışmalarının başladığını duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Bafra Otogarı ihalesi 2 kere ertelenmek durumunda kalmıştı. Göreve geldiğimizde yeniden ihaleye çıktık. Projeyle ilgili tüm süreçler artık tamam. Otogarımız şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

Öncelik sırasına göre yatırımlar

Büyükşehir Belediyesinde 'başkanlık' görevine geldiği günden bu yana Samsun'un tüm ilçelerinde hizmet seferberliği başlattıklarını belirten Başkan Zihni Şahin, "Her ilçemizin ihtiyacı tespit edildi, öncelik sırasına konuldu ve çalışmalar, yatırımlar ona göre planlandı ve harekete geçildi. Bafra'ya yeni bir otogar projesi de bu öncelikli yatırımlar arasında yer alıyordu. İhale sürecini tamamladıktan sonra Çetinkaya Mahallesi'nde bu dev projeyi başlattık" şeklinde konuştu.

Dev otopark, kafeterya, bekleme salonu

Otogarın 13 bin 582 metrekarelik bir alanda inşa edileceğini açıklayan Zihni Şahin, dolgu çalışmalarının başladığı projeyle ilgili ayrıca şu bilgileri kamuoyuyla paylaştı: "Otogarımızın kapalı alanı 2 bin 421 metrekare, yeşil alanı ise bin 766 metrekare olacak. 3 bin 675 metrekarelik bir alan ise otopark olarak inşa edilecek. Otogarımızda 10 adet bilet satış ofisi, tuvaletler, abdesthane ve mescit, kafeterya, yolcu bekleme salonu, polis ve zabıta büroları, revir, idari bölüm, PTT, emanet bölümü, depo, kamera odası ve enerji odası da yer alacak. Otobüs bakım onarım ile ısıtma merkezleri, jeneratör ile trafo odaları ve su deposu da yeni otogarımız içerisinde yer alacak bölümler olacak. 11 adet yolcu otobüs peronu, 9 adet otobüs park yeri, 14 adet servis aracı park yeri, 6 adet taksi park yeri ve 88 adet misafir araç park yeri de yer alacak olan yeni Bafra Otogarı'mızın şimdiden başta Bafralılar olmak üzere tüm bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum." - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:36 Kaynak: İHA

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