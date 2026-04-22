Başkan Şahin, başarılı sporcularla buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren spor kulübünde mücadele eden ve önemli dereceler elde eden sporcularla bir araya geldi. Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen buluşmada, farklı branşlarda başarı kazanan genç sporcuların performansları ve gelecek hedefleri ele alındı.

BAŞARILI SPORCULARLA YAKINDAN İLGİLENDİ

Toplantıda, Boccia Türkiye Şampiyonası’nda 2 gümüş, 7 bronz madalya ve 1 kupa kazanan sporcular başta olmak üzere, kadın güreş, atletizm ve futbol branşlarında başarı elde eden gençler Başkan Şahin ile bir araya geldi. Sporcuların görüş ve önerilerini dinleyen Şahin, elde edilen derecelerin Gaziantep adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

“SİZLER BU ŞEHRİN UMUDUSUNUZ”

Başkan Fatma Şahin, sporcuların başarılarının kente umut ve inanç verdiğini belirterek, gençlerin azim ve kararlılıkla daha büyük başarılara imza atacağına inandığını söyledi. Şahin, sporculara her zaman destek olacaklarını vurgulayarak, Gaziantep’in “spor şehri” olma hedefi doğrultusunda yatırımların süreceğini dile getirdi.

SPORDA GELECEK HEDEFİ VE DESTEK VURGUSU

Toplantıda ayrıca Eğitim, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdal da kulübün gelişim süreci ve gelecek planları hakkında bilgi verdi. Program, sporcuların ödüllendirilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona ererken, Gaziantep’in spor alanındaki yükselişinin kararlılıkla devam edeceği mesajı verildi.

Haber: Mehmet Güngördü