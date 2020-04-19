Başkan Şahin Paskalya mesajı - Son Dakika

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Hristiyanların Paskalya Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin yayımladığı mesajda, Paskalya Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Hristiyan vatandaşların birlikteliği ve kardeşliği pekiştiren Paskalya Bayramı'nı en içten duygularla kutladığını belirtti.

Başkan Şahin mesajında şunları kaydetti: "Sevgiyi, saygıyı ve hoşgörüyü esas alan bir medeniyetin temsilcileri olarak bizler, ayrımcılığın her türüne karşı çıkarak farklılıklarımızı zenginlik olarak telakki ediyoruz. Yüzyıllar boyu bir arada yaşayarak birbirinin sevincine ortak olan bizler, farklılıkları birlikte yaşatmayı medeniyet mirasımızın ve evrensel değerleri sahiplenmenin bir gereği olarak görüyoruz."