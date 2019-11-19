Son Dakika Haberleri: Başkan Sayan'ın çocukla kumda oyun oynadığı anlar yürekleri ısıttı
Son Dakika Güncel Başkan Sayan'ın çocukla kumda oyun oynadığı anlar yürekleri ısıttı - Son Dakika

Başkan Sayan'ın çocukla kumda oyun oynadığı anlar yürekleri ısıttı

6 saat önce

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, merkez Fırat Mahallesi'nde belediye tarafından yürütülen Sevgi Yolu proje alanında incelemelerde bulunduğu sırada kumda oyun oynayan çocuğa oyuncak hediye etti.

Başkan Sayan'ın çocukla kumda oyun oynadığı anlar yürekleri ısıttı, System.String[]

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, merkez Fırat Mahallesi'nde belediye tarafından yürütülen Sevgi Yolu proje alanında incelemelerde bulunduğu sırada kumda oyun oynayan çocuğa oyuncak hediye etti.


Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, merkez Fırat Mahallesi'nde belediye tarafından yürütülen Sevgi Yolu proje alanında incelemelerde bulundu. Proje alanında kumda oyun oynayan minik Bilal'le karşılaşan Başkan Sayan, Bilal'in oyuncağının olmadığını söylemesi üzerine, ona oyuncak hediye etti.


Bir süre kumda hediye ettiği oyuncaklarla Bilal'in oynadığı oyuna eşlik eden Sayan'ın oyun sırasındaki halleri yürekleri ısıttı.


O anlar daha sonra Ağrı Belediyesi sosyal medya hesabından, "Çocuk toprağa ekilen tohum gibidir. Çocuklar geleceğimizdir, güzel izler bırakalım" ifadeleri ile paylaşıldı. - AĞRI

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hayatını kaybeden Yıldız Kenter için Kenter Tiyatrosu'nda tören düzenlendi
Apple'ın açığını bulan genç, 300 TL ile ödüllendirilince hayal kırıklığına uğradı Okan Buruk'tan "Galatasaray'ın başına geçecek misiniz" sorusuna net yanıt! Hollanda uyruklu 2 yabancı terörist sınır dışı edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 23:28:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Sayan'ın çocukla kumda oyun oynadığı anlar yürekleri ısıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]