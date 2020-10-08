Başkan Şayir, Kömürcüler OSB konusunda Dilovalılar'la buluştu - Son Dakika

Başkan Şayir, Kömürcüler OSB konusunda Dilovalılar'la buluştu

08.10.2020 12:10
Başkan Şayir, Kömürcüler OSB konusunda Dilovalılar'la buluştu, System.String[]

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, son günlerde Kömürcüler OSB'de yaşanan yangın sonrası etrafa yayılan kötü koku nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Dilovalılarla bir araya geldi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, son günlerde Kömürcüler OSB'de yaşanan yangın sonrası etrafa yayılan kötü koku nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Dilovalılarla bir araya geldi.

Havaların aşırı sıcak olması ve kömür yığınları içerisinde oluşan gazların sıkışması sonrası Kömürcüler OSB'de faaliyet gösteren bir firmada yaşanan yangın ile Dilovası üzerine yayılan kötü kokuya neden oldu. Vatandaşların tepki gösterdiği olay sonrasında Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, OSB alanı içerisinde çıkan yangın alanında incelemelerde bulunarak OSB yetkilileri ile bir araya gelerek yaşanan olay üzerine incelemeler yaparak fikir alışverişinde bulundular. Kaymakam Alkan ve Başkan Şayir incelemenin ardından vatandaşları bilgilendirmek ve onların taleplerini dinlemek için akşam saatlerinde Dilovası Kültür Merkezi'nde mahalle muhtarları, STK Başkan ve temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldiler.

Çevre İl Müdür Yardımcısı Cengiz Öztürk'ün de katıldığı toplantıda konuşan Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, "Yangın kısa sürede söndürüldü ve koku ortadan kaldırılmış oldu. Yaşanan bu olay sonrası tedbirlerini almayan firmaya 265 bin lira kadar cezai işlem uygulandı. Bundan sonra da aynı olayların yaşanmaması için gerekli uyarılarda bulunduk. Sizleri dinleyerek neleri yapmamız konusunda fikir birliği yapacağız" dedi.

Daha sonra söz alan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise, "Halkımızın yaşadığı sorunları bu bölgede oturan bizlerde birebir yaşadık. Ailelerimizde yaşadı. Yaşanan vahim olayla ilgili gerekli görüşmelerimizi yaptık. OSB'yi Allah'ın izniyle kaldırıyoruz. Söz verdik. Bakanımız söz verdi. Kaldıramazsak sizlerin yüzüne bakamayız. Konuyu Büyükşehir Belediye Başkanımız ve bizler takip ediyoruz. Bu konu hepimizi ilgilendiren toplumsal bir konudur. Dilovası'nın sorunudur. Bunu hep birlikte ortak hareket ederek güç birliği yaparak çözeceğiz. Siyasete alet etmeyeceğiz. Konuyu sulandırmayacağız. Dünde Ankara'da Bakanımızla yaptığımız toplantıda Valimiz, Bölge Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve bizlerde oradaydık. Yine konu Kömürcüler OSB'nin kaldırılmasıydı. Halkımızın OSB'den kaynaklı sorunlarını çok iyi biliyorlar. Dün akşam da yaşanan sıkıntıları kendilerine anında ilettik ve Valimizle görüşerek olaya el attılar. Yangın söndürüldü ve koku sona erdi. Sizden ricam sağduyulu olalım, hep birlikte ortak hareket edelim" diye konuştu.

Alkan ve Şayir, konuşmaların ardından toplantıya katılan vatandaşların sorularını yanıtladılar. Vatandaşların Kömürcüler OSB'nin kaldırılması için tarih istemelerine karşın Başkan Şayir, "Kömürcüler OSB ile ilgili tüm çalışmaları yakından takip ediyor. OSB şehrimizin dışına taşınacaktır, Yakın bir zamanda Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın kaldırılacağı tarihle ilgili olarak müjdeyi verecektir. Sabırlı olun. Kömürcüler OSB'nin taşınması sonrası buradaki alanın nasıl değerlendirileceği konusunda da siyasi büyüklerimizin de vereceği ortak karar doğrultusunda belli olacaktır" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Başkan Şayir, Kömürcüler OSB konusunda Dilovalılar'la buluştu
Başkan Şayir, Kömürcüler OSB konusunda Dilovalılar'la buluştu
Başkan Şayir, Kömürcüler OSB konusunda Dilovalılar'la buluştu

Hamza Şayir, Dilovası, Yangın, OSB, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Şayir, Kömürcüler OSB konusunda Dilovalılar'la buluştu - Son Dakika

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