Başkan Sekmen'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "30 Ağustos Zafer Bayramı, şan ve şeref dolu mazimizin en kıymetli, en nadide ve paha biçilemez ziynetlerinden birisidir" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sekmen, Türk milletinin tarihin her döneminde altın harflerle nice destanlar yazdığını vurguladığı mesajında; "Bu destanlar öyle akşamdan sabaha yazılmadı. Bu destanları yazan kalemler asırlar boyunca iman mürekkebiyle ıslandı, milli ruhla kavrandı; birlik, beraberlik ve bütünlükle korundu, kardeşlikle saklandı. ve bu aziz millet yeri geldi kalemiyle, yeri geldi kelamıyla, yeri geldi kılıcıyla, yeri geldi top ve tüfeğiyle muazzez ve mukaddes bildiği vatan topraklarını hayasız hiçbir akına uğratmadı, işgallere, ihanet ve hıyanetlere asla geçit vermedi. Öyle ki, bugün üzerinden tam 98 yıl geçmiş olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile de, dilediği zaman neleri başarabileceğini; mihneti ve zilleti bir çırpıda nasıl aşabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Bu yüzden 30 Ağustos demek; bu milletin yere düşürülmeyen namı demek, şanı, şerefi ve izzeti demektir" ifadelerini kullandı.

"26 Ağustos 1071'den 30 Ağustos 1922'ye"

Türk tarihinde Ağustos ayının anlam ve öneminin çok büyük olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şunları kaydetti: "Türklerin Anadolu'ya girişi ve Malazgirt Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanması, bilindiği üzere 26 Ağustos 1071 tarihine denk gelmiştir. Necip milletimizin Anadolu'yu yurt edinmesini sağlayan bu zafer gibi, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 'Büyük Taarruz'u başlattığı tarih de, yine bir 26 Ağustos günüdür. Dolayısıyla Başkomutanlık Meydan Muharebesi aslında tarihin bir tekerrürüdür. 1071'den bu yana kutlu, mukaddes ve muazzez bir davanın sancaktarı olan ecdadımızın tarihe not düştüğü kahramanlık kaydıdır. 30 Ağustos; şüheda kanlarıyla yoğrulmuş olan bu toprakların işgalden; hürriyetine sevdalı olan necip milletimizin esaret altına alınmaktan kurtulduğu gündür. Kutlu olsun! Birlik ve beraberliğimiz daim, ülkemiz ve milletimiz ilelebet kaim kalsın! İşte bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Elde ettikleri kutlu mertebeleriyle de gazilerimize huzur ve esenlik dolu nice yıllar diliyorum." - ERZURUM