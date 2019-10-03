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Başkan Sekmen'e teşekkür

1 saat önce

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca Efe Hazretleri Türbe ve müştemilatında çevre düzenlemesi başlatıldı.

Başkan Sekmen'e teşekkür, System.String[]

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca Efe Hazretleri Türbe ve müştemilatında çevre düzenlemesi başlatıldı.


Pasinler İlçesine bağlı Alvar Mahallesi'nde inşaatı tamamlan "Efe Hazretleri Türbe ve Müştemilatı"nın çevre düzenlemesine başlandı.


Erzurum Büyükşehir Belediyesince 2 etap halinde gerçekleştirilecek düzenlemenin birinci etabında bin 800 metrekarelik araç yolu bin 400 metrekarelik yürüme yolu 800 metrekarelik diğer sert zemin olmak üzere toplam 4 bin metrekarelik alana 10x10x10 cm ebadında granit, bazalt ve mermer taşlardan oluşan motifli sert zemin düzenlemesi, 2 bin 100 metre granit bordür dizimi 22 bin metrekarelik alana 20 bin metreküp toprak dolgu ile 300 metrekarelik alana granit taştan kaplama yaptırıldı.


Çalışmanın ikinci etabında ise alanın otomatik sulaması, çimlenmesi, seçili meyve süs bitkilerinden oluşan ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirileceği belirtildi.


Efe Hazretleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı Hasan Mazlumoğlu, yaptığı açıklamada, "Konuya gösterdiği yakın ilgi ve hassasiyetten dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen beyefendi olmak üzere konu ile ilgili tüm belediye çalışanlarına sonsuz şükranlarımı arz ederim" diye konuştu. - ERZURUM

Pasinler, Erzurum, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:23 Kaynak: İHA
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