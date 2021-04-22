Başkan Şenel ve eşinin vurulmasında yeni gelişme - Son Dakika

Başkan Şenel ve eşinin vurulmasında yeni gelişme

22.04.2021 22:18

Başkan Şenel ve eşinin vurulmasında yeni gelişme Tutuklu yargılanan 3 kişiden biri tahliye edildi Saldırgan Evren Erdem, yaraladığı başkanın eşinden af diledi "Hanımefendinin beni Allah katında affetmesini istiyorum.

Başkan Şenel ve eşinin vurulmasında yeni gelişme

Tutuklu yargılanan 3 kişiden biri tahliye edildi

Saldırgan Evren Erdem, yaraladığı başkanın eşinden af diledi

"Hanımefendinin beni Allah katında affetmesini istiyorum. Hakkını helal etmesini istiyorum"

"Belimde ikinci bir silahım daha vardı. Öldürmek isteseydim tek kurşunla yapardım"

BURDUR - Burdur'un Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in geçen yıl evlerinde silahlı saldırıya uğramasına ilişkin 3'ü tutuklu 9 sanığın yargılandığı dava başladı. Şenel ailesine gerçekleştirilen silahlı saldırı davasında Evren Erdem ile Deniz Bağ'ın tutukluluk halleri devam ederken, Şenol Gürcan ise tahliye edildi.

Bir yıl sonra ilk duruşma yapıldı

İlk duruşması bugün Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve Avukatları Ramazan Gedik eşlik etti. Sanıklar Evren Erdem, Şenol Gürcan ve Deniz Bağ ise tutuklu oldukları Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katıldı.

"Öldürmek için ateş etmedim"

Duruşmada ifade veren saldırgan Evren Erdem, kendisine yapılan suçlamaları kabul ettiğini, Başkan Mümtaz Şenel'e öldürmek için ateş etmediğini, amacının öldürmek olsaydı bu kadar ateş etmeyeceğini söyledi. Kasten Adam Öldürmeye teşebbüs ile Konut Dokunulmazlığına ihlalden yargılanan ve tahliyesini istemeyen Evren Erdem, "Ben belediyenin kiracısıyım, aslında ne belediye başkanı beni tanır ne de ben kendisini tanırım. Bana otelde uyuşturucu satıyor, fuhuş yaptırıyor diye iftira attılar. Ben böyle bir şey yapmadım. Başkan yakınındakilerin dolduruşuna geldi. Başkan benim ekmeğim ve aşımla oynadı. Sürekli ihbar ediyorlardı oteli fuhuş yapılıyor, uyuşturucu kullanılıyor diye. 5-10 günde bir polis gelip oteli basıyordu. Bundan ötürü başkana kızgındım. Benim onurumla, şahsiyetimle oynadığı için başkanı vurdum. Beni delirttiler, çıldırttılar. Ben kapıyı çaldığımda Belediye Başkanı kapıyı açtı. Açar açmaz silahımı çekip ateş etmeye başladım. O an eşi 'yeter' diye bağırdı. O an durdum. Biz de aman diyene kurşun sıkılmaz. Yoksa belimde ikinci bir silahım daha vardı. Öldürmek isteseydim tek kurşunla yapardım. Bir hanımefendinin, olayla ilgisi olmayan birinin yaralanması beni derinden üzdü. Hanımefendinin beni Allah katında affetmesini istiyorum. Hakkını helal etmesini istiyorum" dedi.

Silahlı saldırı olayı ile ilgili görülen davanın ilk duruşmasında üzerine atılı suçu kabul etmeyen ve beraatını talep eden sanıklardan Şenol Gürcan, bir yıl içeride olduğunu beyan etti. Mahkeme heyeti tutukluluk hali göz önünde bulundurularak Şenol Gürcan'ın yurt dışı çıkış yasağı ile tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine, Evren Erdem ile Deniz Bağ'ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mücadelemiz devam edecek

Duruşma çıkışı açıklama yapan Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, "Sanıklardan bir tanesi tahliye oldu. Tutuklu zaten 3 tane sanık vardı. Adalete güveniyoruz ve adaletin kestiği parmak acımaz diyoruz. İnşallah hayırlı olur. Kaldığımız yerden mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

Burdur'un Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel (68), Koyunlar Çeşme Mahallesi'ndeki evinde 20 Nisan 2020 tarihinde gece 04.40 sıralarında gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.

Saldırganlar, kapıyı açan Başkan Mümtaz Şenel'e tabancayla 5 el ateş açmış, Başkan Şenel'i her iki bacağından eşi Fatma Şenel'i ise ayağından vurduktan sonra kaçıp kayıplara karışmışlardı. Bacaklarından vurulan çift, Yeşilova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında, Mülkiyeti Yeşilova Belediyesine ait Salda Gölü Kayadibi mevkisiinde yer alan Otelin işletmecisi ve beraberindeki çalışanlarının karıştığı olayla ilgili 9 kişi gözaltına alınmış ve gözaltına alınan otel İşletmecisi Evren Erdem, yanında çalışan Şenol Gürcan ve Deniz Bağ tutuklanarak cenaze evine gönderilmişti.

Başkan Şenel ve eşinin vurulmasında yeni gelişme
Başkan Şenel ve eşinin vurulmasında yeni gelişme
Başkan Şenel ve eşinin vurulmasında yeni gelişme
Başkan Şenel ve eşinin vurulmasında yeni gelişme
Başkan Şenel ve eşinin vurulmasında yeni gelişme

Mümtaz Şenel, Yeşilova, Burdur, Evren, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkan Şenel ve eşinin vurulmasında yeni gelişme - Son Dakika


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