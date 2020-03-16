Başkan Şerifoğulları;" Elazığımız gelişecek, eski yapı stokları tamamen ortadan kaldırılacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Şerifoğulları;' Elazığımız gelişecek, eski yapı stokları tamamen ortadan kaldırılacak' - Son Dakika

Başkan Şerifoğulları;" Elazığımız gelişecek, eski yapı stokları tamamen ortadan kaldırılacak"

6 saat önce

Restorasyon çalışmaları tamamlanan kapalı çarşı da incelemede bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları," Elazığımız gelişecek, güzelleşecek, eski yapı stokları tamamen ortadan kaldırılacak.

Başkan Şerifoğulları;

Restorasyon çalışmaları tamamlanan kapalı çarşı da incelemede bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları," Elazığımız gelişecek, güzelleşecek, eski yapı stokları tamamen ortadan kaldırılacak. Depreme hazırlıklı bir şehir haline geleceğiz"dedi.


Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 11 ana başlıktaki 100 projeyi kapsayan vaatlerine ilişkin çalışmalarını sürdürürken sahada da incelemeler yaptı. Belediyeye devredilen eski SGK binasının yer aldığı alanda incelemelerde bulunan Şerifoğulları, SGK binası yıkılarak, mevcut 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Kapalıçarşı ile bütünlük oluşturacak şekilde alan meydan olarak düzenleneceğini aktardı. Kısa süre önce restorasyon çalışmaları tamamlanan kapalı çarşıya da giden Şerifoğulları, esnafla bir araya geldi.


Depremin ardından yaraların sarılması adına güç birliği içinde mücadele ettiklerini, bir yandan da yaşamın normal seyrine dönmesi adına çalışmalarını da kararlılıkla sürdürdüklerini aktaran Başkan Şerifoğulları, Elazığ ticaretinin kalbinin attığı 100 yıllık maziye sahip Kapalı Çarşıda başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlandığını söyledi.


"Çok nezih bir ortam oluştu"


Tarihi çarşı bünyesindeki 116 dükkanın dış cephesinde tek tip ahşap kaplama gerçekleştirildiğini anımsatan Başkan Şerifoğulları," Kaldırım yenileme, çatı tadilatı, aydınlatma çalışmalarımız tamamlandı. Gün içerisinde hemen herkesin ziyaret ettiği Kapalı Çarşımız çok güzel bir görünüme kavuştu. Çok nezih bir ortam oluştu. İnşallah devamında Bakırcılar Sokağı'nda tek tip cephe yenileme ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarına başlayacağız. Saray Camii Meydanına kadar bu projemizi devam ettireceğiz. Akabinde de eski Bit Pazarı olarak bilinen ve Şıra Meydanı'na bağlanacak olan sokakta sağlıklaştırma ve iyileştirme çalışmalarımıza devam edeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki meydan düzenleme ve otopark çalışmasıyla ilgili projemizi son aşamaya getirdik. SGK binasının yıkılmasının akabinde proje doğrultusunda 250 araçlık yeraltı otoparkı yapacağız. Üzerini de meydan olarak düzenleyeceğiz. Önümüzdeki ay ihale aşamasına geçeceğiz"diye konuştu.


"Bugünden çok daha güzel olacak"


Deprem sonrası çalışmaları da değerlendiren Şerifoğulları, "Elazığ Belediyesi olarak yaşadığımız afete rağmen projelerimizi durdurmayacağız, devam edeceğiz. Hiç kimse karamsar olmasın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve bakanlarımızın destek ve taahhütleri bizleri fazlasıyla cesaretlendirmiştir. Biz de dört yıl boyunca çalışmalarımıza devam edeceğiz, vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz sözleri hayata geçirmiş olacağız. Elazığımız bugünden çok daha güzel olacaktır. Yaralarımızın sarılması adına devletimiz yanımızdadır. Depremde yıkımın yaşandığı Sürsürü Mahallesinde temeller atıldı. 6 ay içerisinde tamamlanacak. Yemişlik bölgesinde yapılacak rezerv konutların ihalesi yapıldı. Çatalçeşme ve Zafran mahallemizde yapılacak çalışmalara ilişkin proje çalışmalarımızda sona gelindi. Mustafapaşa ve Rüstempaşa Mahallelerimizde yerinde yapılacak konutlarla ilgili projeler son aşamaya geldi. Elazığımız gelişecek, güzelleşecek, eski yapı stokları tamamen ortadan kaldırılacak. Rabbim bir daha göstermesin, ama depreme hazırlıklı bir şehir haline geleceğiz"ifadelerini kullandı.


"Zorlukları asgariye indirmeye katkı sağlamaya çalışıyoruz"


Belediyesi olarak korona virüs salgınına karşı önlem amaçlı çalışmaları sürdürdüklerinin de altını çizen Şerifoğulları, "Koronavirüsün ülkemizde görülmesiyle birlikte sahaya inen ilk belediyelerden biriyiz. Hızlı bir şekilde dezenfeksiyon çalışmalarımızı yapıyoruz. Camilerimizi, alışveriş merkezlerimizi, kurumlarımızı dezenfekte ediyoruz. Salgının önlenmesi adına çalışmalarımız devam ediyor. Ülke olarak 2020 yılında depremler, salgın gibi faktörler nedeniyle zor bir dönemden geçiyoruz. Kurum olarak bu zorlukları asgariye indirmeye katkı sağlamaya çalışıyoruz"diyerek sözlerini tamamladı. - ELAZIĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu, Edibe Şahin, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:58 Kaynak: İHA
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