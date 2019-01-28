Başkan Sesli'den Güçlü Adaylık İlanı

Cumhuriyet Halk Partisi dün yaptığı parti meclisi sonrası adayları duyurmuştur. 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli çalışmalara başlama sinyalini CHP İlçe Başkanlığı binası önünde verdi.

Omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz

Parti binası önünden toplanan kalabalığa seslenen Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli ''Öncelikle bu birliktelik sadece bugün olacak, burada parti binamız önünde kalacak bir birliktelik değil. Bundan sonra yollarda, caddelerde, köylerde meydanlarda hep birlikte omuz omuza vererek, güzel günler görmeye, ışıklı günler görmeye, güneşli günler görmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın bugün güneş bile bize gülümsüyor'' dedi.

Göreve geldiğim gün parti rozetimi çıkarttım

İlk beş yılın su gibi akıp geçtiğini belirten Başkan Dr. Ufuk Sesli ''2014 yılında başkanlığı aldığımız günden bu yana çok az bir süre geçti. Belkibeş sene geçti ama rüzgar gibi geçti, su geçti gibi derler ya onun gibi geçti. Göreve başladığımız günler daha dün gibi. Bu süre içerisinde aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. 2014'debaşkan olduğumgün parti rozetimi çıkardım. Herksin belediye başkanı oldum. Kapım açıktır, gönlüm açıktır, telefonum açıktır. Hep birlikte güzel günler göreceğiz'' diyerek sözlerine devam etti.

Bayındır için üretmeye devam edeceğiz

Yaptıkları projelerden bahseden Başkan Sesli geleceğe dönük tüm planlarımız hazır ''Bu beş yıl içerisinde bir çok güzel projeye imza attık. Görünse de görünmese de bir çok çalışma yaptık. En başta İzmir Büyükşehir Belediyesi şantiyesini ilçemize kazandırdık. İzmir'in ikinci büyük şantiyesini Bayındır'a kazandırdık ki burada yaklaşık 150 kardeşimiz burada iş sahibi oldu. Bunun dışında bir çok Belediye Başkanının uğraşmakta zorluk çektiği, elini sürmek istemediği yer altı ile uğraştık. Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile arıtma ve yağmur sularının toplanması konusunda sorunumuzu çözdük. Bir çok ilçede ilk arıtma tesisi bile yapılmışken ilçemizde iki arıtma var ve bu yönde çalışmalar devam ediyor. Bunun dışında bir çok caminin onarımı, bir çok okulun onarımı ve yol onarımlarını yaptık. Yaklaşık 280 km'lik üretim yolunun yapılması sağladık. İhtiyaç sahibi arkadaşlarımızın her konuda yanlarında olduk. Bunlar dışında yapılacak çok şey var ve bu projelerimizi de ileriki günlerde yavaş yavaş sizlerle paylaşacağız'' diyerek sözlerini tamamladı.