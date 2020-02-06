Başkan Şirin'den EKPSS müracaat tarihi uyarısı - Son Dakika

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, engelli memur alımı E KPSS sınavı için son müracaat tarihinin 13 Şubat olduğunu belirtti.



Başvuru tarihini geçirenlerin bu haktan yararlanamayacağını ifade eden Şirin, şunları kaydetti:

"Nisan ayında yapılacak olan engelli KPSS sınavı için bilindiği gibi 24 Ocak'ta başlayan kayıtlar şu anda devam ediyor. Son müracaat tarihi 13 Şubat olduğu için buradan ben tüm lise, önlisans ve lisans mezunu engelli arkadaşların mutlaka müracaatlarını yapmaları gerektiğini tekrar kendilerine iletiyorum. 13 Şubat'ı geçirdikleri takdirde bu sınava girme hakkını kaybetmiş olacaklar."

Gelecek günlerde Gazi Ortaokulu binasında EKPSS'ye yönelik kurs başlatacaklarını anlatarak, kursa kayıt olmak isteyenlerin Fatih Halk Eğitim Merkezi'ne müracaat edebileceklerini sözlerine ekledi.