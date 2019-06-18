Son Dakika Haberleri: Başkan Söğüt; "15 branşta hizmet veren bir kulübüz"
Son Dakika Spor Haber

Başkan Söğüt; "15 branşta hizmet veren bir kulübüz"

1 saat önce

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda konuşan Başkan Şener Söğüt, "15 branşta hizmet veren bir kulübüz. Bu zenginliğimizi daha da büyüteceğiz" dedi.

Başkan Söğüt;
Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda konuşan Başkan Şener Söğüt, "15 branşta hizmet veren bir kulübüz. Bu zenginliğimizi daha da büyüteceğiz" dedi.

Körfez Belediyesi bünyesindeki Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu, Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Levent Yılmaz ve Osman Yurt ile STK temsilcileri ve delegeler katıldı. Genel kurulda divan başkanlığına Nazmi Akın, başkan yardımcılığına Osman Şar, katipliğe ise Ali Osman Baş seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile birlikte başlayan kongrede konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sporun önemine değindi. Başkan Söğüt, "Gençlerimize ve spor camiamıza ne katabiliriz, daha yukarılara nasıp taşıyabiliriz bunun gayreti içerisinde olacağız. Amacımız gençlerimizi sporla buluşturmak, onların zamanlarını daha verimli ve etkin kullanmasını sağlamak. Spor ile gençlerimiz kötü alışkanlıklardan uzak kalacak. Daha sosyal insan olacak. Belediye olarak da amacımız bu. 15'ten fazla branşta hizmet veren bir kulübüz ve binlerce çocuğumuza spor imkanı tanıyoruz. Bu gerçekten büyük bir zenginlik" dedi.

Kongrede başkanlığa Şener Söğüt seçilirken, yönetim kurulunda Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Osman Yurt, Selami Tanış, Zekeriya Çetin, Yusuf Eryarsoy, Öznur Gökkaya, Ali Karadeniz, Yahya Öztürk, Erol Bektaş, Metin Dan, Abdullah Parlak, Çetin Zerenoğlu, Hakan Çelikkeser, Recep Şen, Recep Durul, Nazmi Akın, Veysel Köksal ve Metin Özkan yer aldı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:26 Kaynak: İHA
Körfez Belediyesi, Körfez, Şener Söğüt, Söğüt, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İsmail Köybaşı'na 3 talip birden Quaresma'dan Fikret Orman'a yanıt geldi! Fikret Orman'dan Quaresma tepkisi: Parasını verin, gönderin gitsin Burak Yılmaz için flaş iddia: Lecce değil Fenerbahçe

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 16:19:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Söğüt; "15 branşta hizmet veren bir kulübüz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]