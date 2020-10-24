Başkan Söğüt, Barbaros'u karış karış gezdi - Son Dakika

Halk Meclisi kapsamında Barbaros Mahallesi'ni gezen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, vatandaşlardan gelen talepleri karşılamaya devam edeceklerin söyledi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, halk meclisi toplantıları kapsamında son olarak Barbaros Mahallesi'ni ziyaret etti. Pandemi dolayısıyla vatandaşlarla kapalı bir ortamda bir araya gelemeyen Başkan Şener Söğüt, bu yüzden sabah erken saatlerden itibaren mahalleyi karış karış gezdi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini sordu. Hem vatandaşların dediği noktaları hem de Barbaros Mahallesi Muhtarı'nın not aldığı alanları gezdi. Başkan Söğüt'e ziyaretlerde Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan, Osman Yurt ve Levent Yılmaz, İSU Körfez Şube Müdürü Alper Engin, Barbaros Mahalle Muhtarı Lale Mutlu ve birim müdürleri katıldı. 7 saat boyunca mahalle içerisindeki problemli noktaları dolaşan Başkan Şener Söğüt, esnaf ziyaretlerinde de bulundu, vatandaşlarla da bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Söğüt, "Eğer yapabileceğimiz bir şey ise hemen yaparız" diyerek telefon açarak sorunun iletilmesini sağladı.

Milletimize mahcup olacak bir işin içine girmedik diyen Başkan Şener Söğüt, "Bizler şov değil, şehrine hizmet peşinde koşanlardan olduk. Sorunları yerinde görerek yerinde çözüm üretme gayretindeyiz. Bugüne kadar 10 mahallemizde bu programı gerçekleştirdik. Bunları da devam ettireceğiz" dedi.

Barbaros Mahallesi'nin en büyük parklarından biri konumundaki Cevher Dudayev Parkı hakkında vatandaşlara bilgi veren Başkan Söğüt, bölgenin ihtiyacını karşılayacak projede kısa süre içerisinde ihaleye çıkacaklarını dile getirdi. Başkan Söğüt ayrıca kentsel dönüşümle ilgili de çalışmaların sürdüğünü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile çalışmayı yürüttüklerini belirtti. - KOCAELİ