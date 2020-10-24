Başkan Soyer'in Seferihisar mesaisi - Son Dakika

Başkan Soyer'in Seferihisar mesaisi

24.10.2020 15:57
Başkan Soyer'in Seferihisar mesaisi, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar'da devam eden projeleri yerinde inceledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar'da devam eden projeleri yerinde inceledi. Ulamış Üretici Pazarını ziyaret ederek üreticilerle buluşan Soyer, Ulamış'ta kurulan entegre et tesisinin açılış törenine de katıldı. Başkan Soyer, Yarımada'da hayvancılığın gelişmesine önemli katkı sağlayacak tesisin üretici ve tüketici için hayırlı olmasını diledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile beraber önce Ulamış Üretici Pazarını ziyaret etti, ardından bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı ve devam eden projeleri yerinde inceledi. Ulamış'taki dere ıslah çalışması için ihale yapıldığını söyleyen Soyer, bölgede paket arıtma tesisinin devreye girmesi için de çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

"Yarımada kalkınacak"

Başkan Soyer, pazar yerinden sonra Ulamış'ta S.S. Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin kurduğu entegre et tesisinin açılışına katıldı. "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının hibe programıyla yapılan tesisi gezen Soyer, üretici ve tüketici için hayırlı olmasını diledi. Açılışta konuşan İzmir Köy Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Neptün Soyer, entegre et tesisinin Yarımada'da hayvancılığın gelişmesi için katkı sağlayacağına değindi. Bu proje için çok emek verdiklerini söyleyen Neptün Soyer, sözlerine şöyle devam etti: "Bu projede bize destek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi bürokratlarına, Seferihisar'ın üreticilerine, Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ortaklarına ve İzmir Köy Koop Birliği Yönetim Kurulu üyelerine çok teşekkür ederim. 2017 yılının nisan ayında Tarım ve Orman Bakanlığının kırsal kalkınma için açtığı hibe programından yararlanmaya hak kazandığımız ilan edildi. Bakanlık proje için yüzde 50 oranında hibe verdi. 1 milyon 363 bin lira hibe aldık. 2017 yılının mayıs ayında imzaları attık. İlk önce tesisin kapasitesi günde bir büyükbaş, 8 küçükbaş hayvandı. Ancak biz bu kapasiteyi günde 8 büyükbaş, 24 küçükbaşa çıkardık. Sonrasında da kapasiteyi genişletecek şekilde bir tesis inşa ettik. Bu proje, Yarımada'nın kırsal kalkınmasında, hayvancılığın gelişmesinde küçük bir proje gibi görünse de büyük bir umut. Çünkü sadece hayvanın etiyle değil aslında yan ürünleriyle de Yarımada kalkınacak. Burası Seferihisar'ın, Yarımada'nın tesisi olacak. Burada en steril koşullarda kesim yapacağız, hayvancılıkla uğraşan tüm kesimlere duyurmak istiyoruz" dedi.

Neptün Soyer, konuşmasının ardından Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından üretilen keçeden yapılmış nazar boncuklu nihaleleri kadınlara dağıttı.

Çocuk Belediyesini ziyaret etti

Başkan Tunç Soyer, daha sonra Düzce köyüne giderek Abderalılar Sanat Derneğinin projelerini yerinde inceledi. Dernek yetkilileri, Sülümenli Kavağı Gelin Kınası Kuyusu'nun tarihi dokusuna uygun olarak yeniden canlandırılmasıyla ilgili projelerini anlattı. Soyer, Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde kurduğu Çocuk Belediyesini de ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer son olarak belediye bürokratları ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile birlikte ilçede yapılacak yatırım ve projelere ilişkin bir değerlendirme toplantısı yaptı. - İZMİR

Başkan Soyer'in Seferihisar mesaisi
Başkan Soyer'in Seferihisar mesaisi
Başkan Soyer'in Seferihisar mesaisi
Başkan Soyer'in Seferihisar mesaisi

İsmail Yetişkin, Seferihisar, Tunç Soyer, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Soyer'in Seferihisar mesaisi - Son Dakika

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