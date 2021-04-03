Başkan Soyer, selden etkilenen Balabandere Göletinde inceleme yaptı - Son Dakika

Başkan Soyer, selden etkilenen Balabandere Göletinde inceleme yaptı

03.04.2021 14:17
Başkan Soyer, selden etkilenen Balabandere Göletinde inceleme yaptı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2 Şubat'ta kente düşen rekor yağışlar sırasında hasara uğrayan Menderes Balabandere Sulama Göletindeki çalışmaları inceledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2 Şubat'ta kente düşen rekor yağışlar sırasında hasara uğrayan Menderes Balabandere Sulama Göletindeki çalışmaları inceledi. Fazla suyun tahliyesini sağlayan dip savağın, taşkında suyun dibinde kaldığını hatırlatan Soyer, "Arkadaşlarımız canları pahasına o savağı açtılar ve suyun tahliyesini sağladılar. Büyük bir felaketin önüne geçtiler" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2 Şubat'ta aşırı yağışların yol açtığı taşkın sonucu büyük hasar oluşan Menderes Balabandere Sulama Göletindeki çalışmaları yerinde inceledi. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılarından Ertuğrul Tugay ve Eser Atak ile belediye bürokratlarının da yer aldığı inceleme turunda açıklama yapan Başkan Tunç Soyer, aşırı yağışlar sonucu Balabandere Sulama Göletinde taşkınla birlikte hasar oluştuğunu ifade etti.

Dip savağın suyun altında kaldığı için güçlükle açıldığını belirten Başkan Tunç Soyer, "Arkadaşlarımız canları pahasına o savağı açtılar ve o suyun tahliye olmasını sağladılar. Eğer o savak açılmamış olsaydı, eğer bugün burada yapılan tahkimatlar yapılmamış olsaydı Menderes'te çok büyük bir felaket yaşanabilirdi. Bütün Menderes sel altında kalabilirdi. Çok daha ağır bir hasarla yüz yüze kalabilirdik. O nedenle bütün büyükşehir belediyesi çalışanlarına İzmir adına şükranlarımı sunuyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi kadrolarının mükemmel olduğunu ve olağanüstü işler başardıklarını söylemek istiyorum. Olağanüstü bir iş çıkardılar. Hepsiyle iftihar ediyoruz. İzmir'i büyük bir felaketten kurtardılar" dedi.

"Tedbirlerimizi alıyoruz"

Bir daha böyle bir felaket karşısında benzer olayların yaşanmaması için tüm tedbirleri almayı sürdürdüklerini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Çok ders çıkardık. Çok şey öğrendik. Şimdi tek tek gereğini yapıyoruz" dedi.

Bu büyük felaketin yaşanmasının en önemli sebeplerinden birinin, bölgede 2019 yılında çıkan büyük yangın olduğunu da kaydeden Soyer, şunları söyledi:

"O yangın nedeniyle ormanın büyük bölümü zarar gördü. Bu da erozyona kapı araladı. Eskiden yağmur suyunu tutan topraklarımız, ağaçlarımız yok oldu. Sel felaketinin taşıdığı büyük ağaç gövdeleri, dallar hala gölette. Göletin dibinde de çok büyük bir yığılma var. Yaz sonu sulama süreci de tamamlandıktan sonra gölün dibini de temizleyeceğiz. Aslında o felaketlerin bir birini nasıl tetikleyici rol oynadığını görmüş olduk. Orman yangını, sel felaketinin tetikleyicisi oldu. Bundan sonra da aynı felaketlerin yaşanmaması için ağaçlandırma çalışmalarına çok daha fazla özen göstereceğiz. Böyle sel felaketleri karşısında aynı zarara uğramamak için gereken tedbirleri alacağız."

Sel nedeniyle yolların bozulduğunu, köprülerin yıkıldığını da anımsatan Soyer, sadece Menderes'te 18 köprü ve menfezin yenilenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Göletin gövde onarımı öncesinde dip savağın güçlendirilmesi için çalışmalar başlatıldı. Güçlendirme işi tamamlandıktan sonra gövde onarımına başlanacak. Gölet, 75 bin 750 liralık maliyetle yenilenecek. - İZMİR

Başkan Soyer, selden etkilenen Balabandere Göletinde inceleme yaptı
Başkan Soyer, selden etkilenen Balabandere Göletinde inceleme yaptı
Başkan Soyer, selden etkilenen Balabandere Göletinde inceleme yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, İzmir, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Soyer, selden etkilenen Balabandere Göletinde inceleme yaptı - Son Dakika


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