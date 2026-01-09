Başkan Subaşı, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Subaşı, down sendromlu bireylerin çalıştığı +1 Mutluluk Kafesi'ndeki etkinlikte, belediyenin kent genelindeki çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Basın mensuplarının toplumun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasındaki önemine dikkati çeken Subaşı, şehirdeki imar, ruhsat ve altyapı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Subaşı, belediyenin, vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak ve hizmetleri etkin şekilde sunmak için çalışmalarını sürdürdüğünü aktararak, ayrıca çevre düzenlemeleri, atık yönetimi ve altyapı iyileştirmelerine yönelik yapılan projeleri anlattı.