AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Seferihisar'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Seferihisar'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sürekli, Esnaf ve Sanatkarlar ile Şoför ve Minibüsçüler Odalarının yöneticileri ile bir araya gelerek, sorunları dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, Seferihisar'ın yerel hizmetten mahrum kaldığını savundu.

İlçede yaptığı görüşmelerde CHP'li belediyelerin hizmetlerine yönelik şikayetlerle karşılaştıklarını belirten Sürekli, "İZTAŞIT uygulamasında sistemi işletemediler. Minibüsçü esnafı ve vatandaş mağdur. Koku sorunu almış başını gitmiş. Alt yapı, trafik, otopark, arıtma sorunu boyu aşmış. Yarımada'ya, Seferihisar'a CHP'li yerel idarelerden daha çok yatırım yaptığımız bir gerçek. Toplu konuttan doğal gaza, tarımdan eğitim ve sağlığa ilçenin kalkınması için canla başla çalışıyoruz. Yeni bir hastane için düğmeye basıldı. TOKİ 2022 sonunda 1000 konutu hak sahiplerine teslim edecek. Ancak onlar, güdük ve bitmek bitmeyen işlere imza atmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Seferihisar'da anayol geçişindeki enerji hatlarını yer altına aldıklarını, yağmur suyu için drenaj çalışmaları yaptıklarını ve ilçeyi kesintisiz duble yola kavuşturduklarını belirten Sürekli, Akarca Balıkçı Limanı için tüm izinlerin tamamlandığını, 2021 yılı yatırım planına alındığını ancak itirazların söz konusu olduğunu aktardı.

Sürekli, açıklamada şunları kaydetti:

"Doğanbey Balıkçı Limanı için planlar hazırlandı, Büyükşehirden imar planlarına işlenmesi bekleniyor. Sığacık Limanı için Ulaştırma Bakanımıza talebimizi ilettik. İlçemizin yüzde 70'ini doğalgaza kavuşturduk. Sırada Tepecik Merkez, Sığacık, Doğanbey ve Ürkmez bölgelerimiz var. Kavakdere Barajı çevresine 42 bin aromatik bitki dikimi yaparak Bal Ormanı kazandırdık. Bunun yanında dezavantajlı 100 kadınımıza 1000 kovan hibe edildi."

İlçe programı kapsamında Kaymakam Naci Aktaş'ı da ziyaret eden Sürekli, Camikebir, Hıdırlık, Çolak İbrahim Bey ve Tepecik Mahallesi muhtarları ile bir araya geldi, Yarımada Bölge Mahalle Başkanları ile toplantı yaptı.