Başkan Tarhan, gençlerle buluştu - Son Dakika

Başkan Tarhan, gençlerle buluştu

07.11.2020 15:28
Başkan Tarhan, gençlerle buluştu, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mezitli Gençlik Kollarının gerçekleştirdiği kahvaltıya katıldı.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mezitli Gençlik Kollarının gerçekleştirdiği kahvaltıya katıldı.

Gençlerin daveti üzerine Mezitli Belediyesi Down Kafede gerçekleştirilen buluşmada gençlerle bir araya gelen Başkan Tarhan, Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılar ile ilgili görüşlerini aktardı. İl Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer'in yanı sıra ilçe yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı buluşmada, Başkan Tarhan'a gençlerin davetini kırmayarak geldiği için teşekkür eden Mezitli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Onur Yılmaz, "Başkanımız, her zaman gençlerle iç içe olmayı seviyor. Ne zaman bir araya gelmek istesek kabul ederek bizlere tecrübelerini aktarmıştır. Özellikle korona virüsünün yoğun olduğu günlerde gerçekleştirdiğimiz sosyal faaliyetlerde büyük destekler vermiştir" dedi.

Göreve gelmesinin hemen ardından korona virüsünün başlaması nedeniyle siyasi çalışmadan çok sosyal çalışmalara ağırlık verdiklerini ifade eden Yılmaz, "Başkanımıza kadınlar ve çocuklar gibi biz gençlere de büyük destek vermesi nedeniyle teşekkür ederim. Böylesi zorlu süreçlerde Başkanımızın verdiği destekler ihtiyaç sahibi halkımıza daha fazla yardımda bulunmamıza neden oldu. Kendisine teşekkür ederiz" diye konuştu.

Mezitli Belediyesi'nin gerçekleştirdiği hizmetlerin tüm dünyaya örnek olmaya devam ettiğini ifade eden CHP İl Gençlik Kolları başkanı Alkım Sümer de "Sosyal belediyecilik denilince akla ilk gelen Belediye Mezitli Belediyesi olmuştur. Başkanımız bugün gençlerle bir araya gelerek bizlerle tecrübelerini paylaştı. Her zaman olduğu gibi biz gençlere yol göstermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin aydınlık geleceğinin gençlerle mümkün olacağına vurgu yapan Başkan Tarhan ise, "Gençlerimizin pırıl pırıl fikirleri işimizi yaparken bizlere yardımcı oluyor. Günümüzün gereklerini ancak gençlerimizin fikirleriyle belirleyebiliyoruz. Adlarına, Y kuşağı, Z kuşağı her ne isim verilirse verilsin, biliyoruz ki gençlerimiz bizden çok daha ileriyi görüp yorumlayabiliyorlar. Özellikle gösterilen toplumsal tepkilerde bunları görebiliyoruz. Bizlerden daha çevreci, daha yüksek değerlere sahip ve ileri görüşlüler. Gezi Parkının savunmasında bizden ne kadar ileri olduklarını gösterdiler. Keşke günümüzün politikacıları o gençlerin ne demek istediğini anlayabilselerdi. Emin olun çok daha güzel bir Türkiye, çok daha demokratik bir dünyada yaşıyor olurduk" şeklinde konuştu. - MERSİN

Başkan Tarhan, gençlerle buluştu
Başkan Tarhan, gençlerle buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Tarhan, gençlerle buluştu - Son Dakika


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