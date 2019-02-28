Son Dakika Haberleri: Başkan Taşdelen: "Yeni Dönemde 750 Bin Metrekarelik Bademlidere Şehir Parkı'nı İnşa Edeceğiz"

Başkan Taşdelen: "Yeni Dönemde 750 Bin Metrekarelik Bademlidere Şehir Parkı'nı İnşa Edeceğiz"

2 saat önce

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeniden aday gösterildiği Çankaya'ya yeni dönemde 750 bin metrekarelik Bademlidere Şehir Parkı'nı inşa edeceklerini söyledi.

Başkan Taşdelen:
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeniden aday gösterildiği Çankaya'ya yeni dönemde 750 bin metrekarelik Bademlidere Şehir Parkı'nı inşa edeceklerini söyledi. Bademlidere Şehir Parkı, kendine yeten, bakım maliyetleri düşük, ekolojik döngüleri gözeten, yağmur suyu kullanımını sağlayan, ekolojik binalar barındıran, alternatif enerji kaynakları tesis eden, mevcut bitki ve hayvan habitatının korunmasını içeren sistemlere sahip olacak.

İlk dönem olduğu gibi ikinci dönemde de kenti rant-beton istilasından kurtarma, halkı piyasanın insafına terk etmeyerek sosyal belediyecilik çalışmalarını sürdürme ve hiçbir ayrım yapmadan her hizmeti bütün yurttaşlara ulaştırma temelli ilkeler çerçevesinde Çankaya'ya yeni eserler kazandıracaklarını vurgulayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Son 5 yılda Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırım programını yaşama geçirdik. Bunları yaparken tek kuruş borç almadık, tek kuruş kredi çekmedik, üzerinde yatırım yapabileceğimiz değerli hiçbir arsamızı satmadık. Toplumun her kesimine eşit hizmet götürdük. Çankaya halkına verdiğimiz her sözü tuttuk. Hedeflediğimizden, dile getirdiğimizden çok daha fazlasını başardık. Bu dönem de kent prestij projelerini Çankayamıza kazandıracağız" diye konuştu.

"Atamızın hatırasını yeniden Çankaya'da yaşatacağız"

Yeni dönemde Çankaya'ya Ankara'ya yaraşır çok önemli projeleri yaşama geçireceklerini ifade eden Taşdelen, "Bademlidere Şehir Parkı bunlardan biri. Burayı Atatürk Orman Çiftliği'ne benzer bir şekilde inşa edeceğiz. Atamızın hatırasını yeniden Çankaya'da yaşatacağız. Bademlidere Şehir Parkı her metrekaresi ile yeşilin, doğanın bütün güzelliklerini içerecek. Sadece Ankara'da değil ülkemin her köşesinde vatandaşlarımızın gelip göreceği, mutlu olacağı bir kent parkı olacak. Dünyanın en büyük kent parklarından birini başkentimize ve Çankayamıza kazandıracağız. Amsterdam-Voldenpark, Moskova-Bitsevsky Park, New York- Central Park, Melbourne-Flagstaff Gardens, Londra- Hyde Park gibi kenti simgeleyen bir parkı halkımızın hizmetine sunacağız" açıklamasında bulundu.

Bademlidere Şehir Parkı'nda yağmur sularının toprakta kalması, hızla buharlaşıp yok olmaması, erozyonun önlenmesi ve aynı zamanda toprak yapısının iyileştirilmesi amacıyla doğal bitki örtüsünde yer alan türlerle ve az su isteyen (kanaatkar) bitkilerle çeşitlendirme yapılacak. Özel alanlarda tasarlanan bahçelerin yer alacağı parkta, Yenilenebilir Bitkiler, Tıbbi Bitkiler, Sukulent, Kaya, Heykel ve Seramik, Gül, Kokulu Bitkiler Bahçesi gibi çeşitli tematik alanlar yer alacak. Parkta doğa sporlarının yapılabildiği alanlar ile barbekülü ve barbeküsüz piknik alanları da yer alacak. Park her yaş grubundan vatandaşın yararlanabileceği ve engelli yurttaşların kullanımına uygun olarak inşa edilecek. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:49 Kaynak: İHA

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