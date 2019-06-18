Başkan Tekin muhtarlar ile buluştu
57 dakika önce
Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçede görev yapan muhtarlar ile mahallelerin sorunları hakkında toplantı gerçekleştirdi.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:57 Kaynak: İHA
'in Pazaryeri
Belediye Başkanı Zekiye Tekin
, ilçede görev yapan muhtarlar ile mahallelerin sorunları hakkında toplantı gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Encümen üyeleri Mehmet Duvan ve Gökhan Değirmen ile birlikte ilçede görev yapan mahalle muhtarlarının sorunlarını dinledi. Muhtarlar, toplantıda mahallelerde bulunan çocuk parkları ve yol sorunlarını Başkan Tekin'e ilettiler. Başkan Tekin, "Muhtarlarımızla bugün toplanarak bir araya geldik. Onlardan gelen istekler doğrultusunda çalışmalarımıza başlayarak mahallelerimizin eksiklerini gidereceğiz" dedi. - BİLECİK
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