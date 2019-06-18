Son Dakika Haberleri: Başkan Tekin muhtarlar ile buluştu
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Başkan Tekin muhtarlar ile buluştu

57 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçede görev yapan muhtarlar ile mahallelerin sorunları hakkında toplantı gerçekleştirdi.

Başkan Tekin muhtarlar ile buluştu, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçede görev yapan muhtarlar ile mahallelerin sorunları hakkında toplantı gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Encümen üyeleri Mehmet Duvan ve Gökhan Değirmen ile birlikte ilçede görev yapan mahalle muhtarlarının sorunlarını dinledi. Muhtarlar, toplantıda mahallelerde bulunan çocuk parkları ve yol sorunlarını Başkan Tekin'e ilettiler. Başkan Tekin, "Muhtarlarımızla bugün toplanarak bir araya geldik. Onlardan gelen istekler doğrultusunda çalışmalarımıza başlayarak mahallelerimizin eksiklerini gidereceğiz" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:57 Kaynak: İHA
Pazaryeri, Bilecik, Zekiye Tekin, Güncel
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