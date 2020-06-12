Başkan Topaloğlu: "Temsil ağırlama giderlerinden yapılan tasarruf 6 milyon 53 bin lira" - Son Dakika

Başkan Topaloğlu: "Temsil ağırlama giderlerinden yapılan tasarruf 6 milyon 53 bin lira"

Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, "Geçen dönemde 14 aylık süre ile bizim dönemimizdeki 14 aylık sürede sadece belediye başkanının yaptığı temsil ağırlama giderlerinden yapılan tasarruf 6 milyon 53 bin liradır" dedi.

Başkan Topaloğlu:

Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, "Geçen dönemde 14 aylık süre ile bizim dönemimizdeki 14 aylık sürede sadece belediye başkanının yaptığı temsil ağırlama giderlerinden yapılan tasarruf 6 milyon 53 bin liradır" dedi.


Kemer Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında yapıldı. Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantı öncesi meclis üyelerini bilgilendiren Belediye Başkanı Topaloğlu, pandemi dolayısıyla mart ve nisan aylarında gönderilen genelge ile meclis toplantılarının yapılamadığını hatırlatarak, daha sonraki genelge ile korona virüse karşı alınan tedbirlerle olağan meclis toplantısını yaptıklarını söyledi. Pandemi sürecinde Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi olarak üzerilerine düşen görevleri yaptıklarını belirten Topaloğlu, bu süreçte belediye olarak günlük yaklaşık 4 bin 200 maske ürettiklerini kaydetti. Tasarruf yapmadan bir yere gelinemeyeceğinin altını çizen Topaloğlu, "Geçen dönemde 14 aylık süre ile bizim dönemimizdeki 14 aylık sürede sadece belediye başkanının yaptığı temsil ağırlama giderlerinden yapılan tasarruf 6 milyon 53 bin liradır. Uzun zamandır Beldibi mahallesinin imar planı yoktu. 2500'lik, 1000'lik ve 5000'lik planları askıya çıktı. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve müdürleri ile sıkı bir görüşme sonucu planlar askıya çıktı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İnşallah itirazlar bittikten sonra 18 uygulamasına geçilir ve Beldibi hak ettiği hizmeti almaya başlar" diye konuştu.


Kemer'de Almanya pazarının canlanması


Belediyenin gelirleri arasında yer alan katı ve evsel atık ücretlerinin ikinci taksitinin alınmaması ve pandemi nedeniyle belediyenin kira aldığı iş yerlerinden kira alınmamasının değerlendirilmesi önergeleri oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi. Kemer'in turizmi için Almanya pazarının destinasyona dönüştürülmesi ve Kemer'i Almanya'da daha güçlü konumlandırmak için her yıl Mayıs ayında Türk-Alman Dostluk Haftası düzenlenmesi önergesi oy birliği ile kabul edildi. Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri ve turizmin duayenlerinden Hüseyin Baraner, önerge ile mecliste bir konuşma yaparak, Kemer'de Almanya pazarının canlanması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.


Kemer'de kurulan giyim pazarına giriş için başvuran kişilerin sayısının yeniden görüşülmesi önergesi oy birliği ile kabul edildi. Meclis üyesi Hasan Ali Acar'ın Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği üyeliğine Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından da aynı birliği üye seçilmesinden dolayı yeniden üye seçimi yapılması oy birliği ile kabul edildi ve meclis üyesi Emrah Ayhan yapılan gizli oyla yeni olarak belirlendi. - ANTALYA

Kemer Belediyesi, Antalya, Almanya, Kemer, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 06:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Topaloğlu: 'Temsil ağırlama giderlerinden yapılan tasarruf 6 milyon 53 bin lira' - Son Dakika Ekonomi

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